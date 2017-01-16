衛長：屬非法行為 嚴拿網售墮胎藥者

（吉隆坡15日讯）卫生部严格监控国内非法买卖药物行为！

卫生部长拿督斯里苏巴马念披露，卫生部严密监督与控管各种药物的使用，并且严抓非法销售药物予消费者的人士。

“大部分的药物都需要经过医生的批准才能使用，更何况堕胎药是禁药，在我国是不被允许的，倘若真的有非法销售药物行为，卫生部肯定会采取行动。

苏巴马念也是印度国大党主席，他今日是在国大党总部欢庆丰收节（Hari Ponggal）后，接受媒体质询有报道指消费者可通过网络或是手机应用程式“whatsapp”购买米索前列醇片（misoprostol）堕胎药一事，做出这项回应。

他说，倘若我国的确有发生透过网络售卖药物事件，那卫生部绝不会坐视不管。

“如果国内真的有网络贩卖药物，那我们肯定会依法行事，如罚款或是被判监。”

“但是，比较难处理的是有些消费者是从国外网站订购，并透过邮寄方式进入我国。”

苏巴马念也表示，去年12月份起，政府已经开始陆续分阶段安排2千600名医科毕业生到政府医院服务。

說過的話全忘光 敦馬是「失智老人」

国大党主席拿督斯里苏巴马念以“失智老人”形容前首相敦马哈迪，痛批他以往将一马援助金（BR1M）政策说成贿赂人民，如今却改口说反对党执政，将保留这项政策。

“这明显是他老到糊涂了，忘记以前所说的话，人往往到了这把年纪，都会面对这样的情况，我看敦马亦是如此。”

“我记得在不久前，他说过一马援助金是贿赂人民的政策，是一种购买选票的行径。然而，如今他们却表示，倘若执政，会保留他们口中的‘贿赂政策’，这不是很可笑吗？或者他们已认同这项政策是利民政策。”

他今日在该党总部，就也是土著团结党总裁的敦马哈迪日前指倘若土团党成功执政或将保留一马援助金政策一事，做出这项回应。

无论如何，苏巴马念重申，一马援助金政策是政府解决人民面对承重经济压力的一项举措，并非贿赂人民。

配合每年1月14日的丰收节庆典，印度国大党周日早也在吉隆坡的党总部举办欢庆活动，除了带来一系列载歌载舞的表演，也邀请国内印裔一同欢庆丰收佳节。

苏巴马念指出，丰收节是印裔的重要节日，目的是要向太阳神和生命之神表示感激，并祈祷今年能够丰衣足食。

“以前，印裔社会都会借着这个日子感谢太阳神和生命之神在过去的一年给予丰收的成果，同时祈求来年能够继续丰收。”

“其实这个节日是不计族群的，印裔在这天欢庆也会为其他族群，如基督徒、穆斯林等全民祈祷。”

针对有媒体指印裔家庭已逐渐不再欢庆丰收节一事，苏巴马念则指出，家庭的教育很重要，父母有责任教导孩子传统节庆与文化，勿忘本。



