首页 新闻 国际新闻 衛署促避免接觸禽鳥 冬季流感再襲港澳

衛署促避免接觸禽鳥 冬季流感再襲港澳

发布于 January 14, 2017


（澳门13日综合电）澳门卫生署卫生防护中心昨日深夜接获澳门卫生局通报，新增一宗外地传入人类感染甲型禽流感H7N9个案。

卫生防护中心表示，该名72岁女病人有长期病患，自1月8日起于中山出现发烧和咳嗽，1月10日返回澳门，并因肺炎入院治疗，情况一般。调查显示，她于中山居所饲养鸡只，并曾到有活鸡的街市。

自2013年至今，内地卫生当局通报至少904宗人类H7N9个案，当中129宗自2016年11月迄今录得，包括江苏57宗，浙江22宗，广东15宗，安徽14宗，江西7宗，上海4宗，福建和湖南各3宗，以及贵州和山东各2宗。港澳则分别录得4宗外地传入个案和2宗个案。

卫生防护中心发言人说：“署方强烈呼吁市民，外游时特别是农历新年假期期间，应避免接触禽鸟或其粪便，并避免到家禽市场及农场。若感不适，如有发烧或咳嗽，应戴上口罩，尽快求诊。从受影响地区回港后，若出现病征，应立即求诊，并主动告诉医生最近曾到的地方，以便及早作出诊断和治疗。”

随着内地继续发现H7N9病毒呈阳性的动物和环境样本，当局预期受影响地区和其邻近地方，会出现新增人类感染个案。鉴于内地与香港的贸易和旅游频繁，特别是未来数月，相信香港不时会出现零星的外地传入人类感染个案。

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