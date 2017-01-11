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號召大馬人擺臭臉抗貪污 社運人士欲設憤怒日

发布于 January 11, 2017


（北海10日讯）社运人士策划在来届大选前夕，号召“大马人愤怒日”，摆臭脸向贪污腐败表达不满。

诚信党主席末沙布表示，他接获社运人士的电话，指他们正在策划上述全民运动，并要求该党给予宣传，让大马人对这项社运行动给予支持，以警戒和提醒政府良好施政。
“他们仅透露将把日期择定在大选前夕，希望我们能够从现在起向全国人民传达这项信息，在这场运动当天，收起平常的笑容，以显示对我国贪污腐败现象的愤怒及失望。”他是在出席周一诗布朗再也举行的“与安华同在”声援活动上，致词是如是指出。

槟州首长林冠英挑战大马政府，将涉嫌一马公司案件的刘特佐护照取消，逼迫后者返回大马，接受盘问。

他也吁请大马人学习安华与强权斗争的精神，即使已经身陷囹圄，还是毫不见他陷入颓废。

公正党主席拿督斯里旺阿兹莎在“与安华同在”活动上，与会者分享安华回到故乡的愉快心情，感慨之余也数度哽咽，希望能够延续安华“就算无法再举起右手，但依然坚持用左手向大家打招呼”的不服输精神，为争议抗争到底。

公正党副主席努鲁依莎则赞扬峇东埔人，在政治思维上领先全国，更勇敢抗争强权。因此，她要求当地年轻人注册成为选民，站在抗争最前线，为国家福祉而奋斗。

土团党宣传主任卡玛汝丁也在会上致词。

是项活动获得多位希联领袖出席，一起为安华站台，活动直至凌晨12时才结束，约有数千人出席，聆听领袖们对政局局势的分析。

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