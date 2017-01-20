首页 新闻 南砂新闻 虛報占455宗 消拯緊急投報去年逾9萬

虛報占455宗 消拯緊急投報去年逾9萬

发布于 January 20, 2017


（本报古晋19日讯）大马消拯局去年总共接获9万2千307宗紧急投报电话，当中有1千575宗为特别服务（panggilan khidmat khas），455宗为虚报。
大马消拯局总监拿督旺莫哈末诺表示，2016年投报电话与2015年8万2千600宗紧急投报相较下提升了11.75%。
由于不克出席，他今日上午由砂消拯局局长诺希山在2017年检阅仪式上代读讲稿时指出，消拯局平均每天接获247宗或每小时10宗来自国内各地的紧急投报电话。
他说，在紧急投报案件中，4万9千875宗为火灾事故及4万零402宗求救电话。
他称，去年砂消拯局接获的紧急投报电话从2015年的5千210宗增加至去年的5千426宗，共提升了4.14%。
同时，砂消拯局也接获了16宗虚报电话，不过，与2015年相较则下降了5.75%。
旺莫哈末诺表示，去年砂州发生的重大事故，莫过于发生在去年5月5日的直升机坠机事件。
坠机事件有6人身亡，罹难者包括联邦种植及原产业部副部长拿督诺丽雅。

砂消拯關注長屋火警
去年火患死亡人數低於10
（本报古晋19日讯）砂拉越于2016年火灾事件有2千105宗，与2015年2千139宗相较下共降低了5.75%。
砂消拯局局长诺希山今日上午在2017年检阅仪式后，在新闻发布会上指出，2016年有7人死于火灾事故，2015年则有10人死于火灾，死亡人数下降的同时，也是首次少于10人葬身火海。
与此同时，他指出，砂消拯局非常关注住家火灾事件，尤其是长屋火灾。他表示，2015年州内长屋发生火患事件有17宗，252户家庭受影响；2016年则记载有20宗长屋发生火患，417户家庭受影响。
他说，尽管2016年长屋火患事件比2015年来得多，不过村民也成功拯救144户家庭，这比2015年63户家庭来得多。
诺希山续指出，2015年获救的财物数额为331万7千700令吉，2016年则高达799万8千831令吉。
另外，他表示砂州是成立最多社区消拯队的州属。不过，目前全砂尚有41个州选区还未成立社区消拯队，因此当局会逐步在相关选区设立消拯队，同时放眼在每个选区成立5个消拯队，预计需成立多达205个部队。
值得一提的是，砂消拯局在去年也发出了13个罚单予抵触消拯局服务（341条例）法令者，罚款额高达3万1千500令吉。主要被取缔的有6间油棕工厂，剩余的是酒店。
“我们在2014年共有3间油棕工厂发生了火灾意外，并会加以关注及进行有关调查工作。”
目前全砂共有73间油棕工厂，其31间拥有标准规格并获得证书，今年则放眼有13间油棕工厂能获得有关证书。
诺希山在较早前也提及，鉴于砂消拯局经费有限，无法在所有的内陆地区提供灭火器，因此大部分灭火器都是由各区州议员及企业拨款赞助，而该局则会给予配合提供相关培训。

载入更多相关文章

  • 沈鉑斯率團訪沈桂賢 跑動貓城2.0正式推展

    （古晋19日讯）令人期待的跑动猫城2.0（Cat Run 2.0）卷土重来，报名人数踊跃，铁定于4月30日在南市政局前欢乐开跑。 今年这项活动是慈善义跑，所得款项扣除开销将捐献给希…
    January 20, 2017
    12 second read

  • 西連業餘泳協好手 訓練場邊悼念阿德南

    （古晋19日讯）西连业余游泳协会泳手在积极备战中，不忘悼念前首长。 …
    January 20, 2017
    0 second read
  • 土保党书长拿督斯里伦迪坦言，阿德南的孩子是丹绒拿督补选候选人的合适人选。

    阿德南兒子？ 妻子？ 倫迪： 候選人需具勝算

    （本报古晋19日讯）随着大马选委会今日宣布丹绒拿督选区补选日期，谁将取代已故阿德南上战丹绒拿督备受万众瞩目，土保党秘书长拿督斯里伦迪今日亦坦言，阿德南的孩子是合适的人选。 …
    January 20, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭