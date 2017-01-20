虛報占455宗 消拯緊急投報去年逾9萬

（本报古晋19日讯）大马消拯局去年总共接获9万2千307宗紧急投报电话，当中有1千575宗为特别服务（panggilan khidmat khas），455宗为虚报。

大马消拯局总监拿督旺莫哈末诺表示，2016年投报电话与2015年8万2千600宗紧急投报相较下提升了11.75%。

由于不克出席，他今日上午由砂消拯局局长诺希山在2017年检阅仪式上代读讲稿时指出，消拯局平均每天接获247宗或每小时10宗来自国内各地的紧急投报电话。

他说，在紧急投报案件中，4万9千875宗为火灾事故及4万零402宗求救电话。

他称，去年砂消拯局接获的紧急投报电话从2015年的5千210宗增加至去年的5千426宗，共提升了4.14%。

同时，砂消拯局也接获了16宗虚报电话，不过，与2015年相较则下降了5.75%。

旺莫哈末诺表示，去年砂州发生的重大事故，莫过于发生在去年5月5日的直升机坠机事件。

坠机事件有6人身亡，罹难者包括联邦种植及原产业部副部长拿督诺丽雅。

砂消拯關注長屋火警

去年火患死亡人數低於10

（本报古晋19日讯）砂拉越于2016年火灾事件有2千105宗，与2015年2千139宗相较下共降低了5.75%。

砂消拯局局长诺希山今日上午在2017年检阅仪式后，在新闻发布会上指出，2016年有7人死于火灾事故，2015年则有10人死于火灾，死亡人数下降的同时，也是首次少于10人葬身火海。

与此同时，他指出，砂消拯局非常关注住家火灾事件，尤其是长屋火灾。他表示，2015年州内长屋发生火患事件有17宗，252户家庭受影响；2016年则记载有20宗长屋发生火患，417户家庭受影响。

他说，尽管2016年长屋火患事件比2015年来得多，不过村民也成功拯救144户家庭，这比2015年63户家庭来得多。

诺希山续指出，2015年获救的财物数额为331万7千700令吉，2016年则高达799万8千831令吉。

另外，他表示砂州是成立最多社区消拯队的州属。不过，目前全砂尚有41个州选区还未成立社区消拯队，因此当局会逐步在相关选区设立消拯队，同时放眼在每个选区成立5个消拯队，预计需成立多达205个部队。

值得一提的是，砂消拯局在去年也发出了13个罚单予抵触消拯局服务（341条例）法令者，罚款额高达3万1千500令吉。主要被取缔的有6间油棕工厂，剩余的是酒店。

“我们在2014年共有3间油棕工厂发生了火灾意外，并会加以关注及进行有关调查工作。”

目前全砂共有73间油棕工厂，其31间拥有标准规格并获得证书，今年则放眼有13间油棕工厂能获得有关证书。

诺希山在较早前也提及，鉴于砂消拯局经费有限，无法在所有的内陆地区提供灭火器，因此大部分灭火器都是由各区州议员及企业拨款赞助，而该局则会给予配合提供相关培训。