虎父無犬子蟬聯9屆砂督選區 阿邦佐乃砂首任元首幼子

新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里与州元首敦泰益玛目在宣誓仪式后步出宣誓庭。

（本报古晋13日讯）砂州副首席部长兼旅游，艺术与文化部长兼房屋与城市化部长拿督阿玛阿邦佐哈里是砂州首任州元首敦阿邦奥平的幼子。同时，他也身兼土保党署理主席以及砂青统（Saberkas)主席。

阿邦佐哈里1950年出世于林梦省，之后在古晋完成中小学，并于英国大学考获工商管理硕士学位。

他于1977年参政，1981年被当选为沙督选区州议员。1982年被遴选为砂州首席部长的政治秘书。

从1981年开始至2016年的砂州选举，阿邦佐蝉联了9届的砂督选区州议员。

他在1984年州选举胜选后，获选任砂区域进步与社区发展助理部长。

1987年4月份，他出任砂工业发展部长。2000年9月15日则出任砂州旅游，艺术及文化部部长。2004年7月1日的砂州内阁重组时，他出任房屋部部长；

2009年11月8日的小改组后，房屋部易名至“房屋和城市发展部”。

直到2011年9月，阿邦佐兼任砂拉越旅游，艺术及文化部和房屋及城市化部两个部门；2016年州选举取胜后，再次入阁并身兼三职，掌管3个部门，即出任副首长、旅游、艺术及文化部和房屋与城市化部。

在参政前，阿邦佐哈里在马来西亚航空公司担任行政主任。

沈桂賢深信阿邦佐

繼照顧華社權益

（本报古晋13日讯）砂人联党主席拿督沈桂贤深信新任首长阿邦佐哈里能继续延续已故阿德南的亲民作风和惠民政策，尤其是继续照顾华社权益。

他说，阿邦佐哈里拥有丰富的从政经验，领导能力肯定获得胜任。

“他（阿邦佐哈里）也是一位贤能开明的领导人。”

也为砂地方政府部长的他是于今日出席见证新任首长阿邦佐哈里上任宣誓仪式后受询时，这么表示。

他称，阿邦佐哈里与已故丹斯里阿德南在捍卫砂拉越人民权益上尽力尽力，共同合作，争取砂拉越自主权，这是大家有目共睹之事。

他还说，新任首长过去也不断为砂拉越华教和华社做出努力，为华教尤其是独中提供拨款，同时，阿邦佐哈里与华社关系非常密切，肯定能延续阿德南维护砂拉越人民权益，多元族群社会和谐安宁的环境。

他强调，人联党愿意与新任首长在未来面对的挑战和肩作战。

他补充，新任首长与人联党交情深厚过去长久以来，人联党的好朋友、恩友，在政治上彼此互相扶持互相包容互相以维护砂拉越利益为第一位。

李景勝：給予全面合作

與阿邦佐共事很舒服

（本报古晋13日讯）砂旅游部助理部长拿督李景胜表示与新任首长阿邦佐哈里共事很舒服，也很享受与后者一起共事时光，因此，他会为阿邦佐哈里给予全面合作，包括砂人联党也是一样，继续携手打造更辉煌的砂拉越。

他称，本身与新任首长阿邦佐相识近30年，从后者早期担任首长政治秘书、随后助理部长、正部长、副首长、再到今日当上首长。

他说，阿邦佐哈里是位拥有丰富经验的砂州政治领袖，本身也与阿邦佐哈里共事多时，尤其是阿邦佐哈里对于砂州发展更是专心致志。

“我有信心他会延续已故阿德南沙登所未完成的事项。”

拿督李景胜是于今日出席见证新任首长阿邦佐哈里上任宣誓仪式后受询时，这样表示。

他还说，他所认识的阿邦佐哈里是一名讲求公正的领袖，据他所知，阿邦佐哈里还很亲民，经常走入民间。

他披露，在他获委任成为阿邦佐哈里掌管旅游部的助理部长时，本身与后者身上学习许多，最重要是，阿邦佐哈里非常愿意与他分享经验。

他指出，争取砂州自主权无疑是是已故阿德南为阿邦佐哈里所留下的一项艰难任务，不过，他始终对阿邦佐哈里的执政有信心。