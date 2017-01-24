蘇莉群：今年會比去年好 給新首長一個機會

（本报民都鲁23日讯）首长署政治秘书苏莉群表示，虽说新年跫音近，但市场气氛冷清，相信是因为新春与孩子开校日相近，对家长造成了经济负担，然而她却认为大家更应该向正面方面去想，今年会比去年更好，要抱有新希望！

首长署政治秘书苏莉群，今早出席国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局举办佳节统制品推展礼之后接受媒体采访时，发表上述谈话。

她指出，举办佳节统制品推展礼，让消费者能更了解自身的权益，对消费者而言是一项好消息，这也让消费者安心的购物。

另外，苏莉群也提到，对于新首长阿邦佐哈里上位，很多民众向她询问，也好奇新首长的为人和做事风格，她认为，大家都应该给新首长一个机会，好好来认识。她强调，新首长一上位就派了定心丸，尤其是不让巫统东渡的课题。

她继续指出，新首长在一上位就直接觐见首相，且主要针对砂州自主权及多项课题作出探讨，因此大家应该要对新首长有所期待。

她也希望新首长能坚守前首长的使命和所落实的政策之余，还能青出于蓝，更胜于蓝。

苏莉群还说到，近日在面子书上发现一名政治人物，在其面书页上载手倒握着鸡的图案来贺年，她认为此举不成熟。

“十二生肖里的鸡，被倒握着应该不是很理想吧，这样是不是有点意味着生肖鸡的人士都倒大霉的意思？”

她认为，该名政治人物的行为是不必要的，且认为真正的政治人必须要给人民看到的是实际的行动和行为，而并非哗众取宠的做法。