蘇丹：邁入登基50周年 冀中庸籌劃慶典活動

汶莱国家元首陛下在皇宫发表新年献词。明年将是陛下登基50周年之庆。

（本报斯市31日讯）汶莱明年将迎来现任苏丹登基50周年，国家元首苏丹陛下在今晚的新年献词中强调明年将会非常具有历史意义的一年，不过希望各方能以中庸的形式与态度来筹划各类相关庆祝活动。

“这主要基于，本质而言，庆祝活动是记载历史的一种方式，而历史更是时代洪流中的唇舌，历史将在岁月大河中不断的被提起。”

陛下希望，在活动的筹划上除了保持中庸的态度外，该庆祝活动不会偏离重点。

在透过汶莱广播电视与电台发表的新年献词中，陛下也强调了在新年的一年里维护国家和平社会安宁的重要性。

“一些反对和平与和谐的因素从来不会放过任何机会，在社会中制造混乱与仇恨，让社会失去安宁。”

因此各个方面，尤其是与安全事务相关的单位该需要不断的加倍努力，维护现有的和平与安宁。

陛下指出，这包括在网络安全的合作上，也应该和更多的国际单位尽力更紧密的合作关系及进行资讯交流。

对于国家经济，陛下在各方的努力，汶莱成功在商贸经营上获得了一定程度的改善，而让汶莱在此方面的排名获得了改善。目前也已经有多个海外直接投资进入了汶莱市场部分相关项目也已启动，一些则在策划中。

陛下指出，在教育领域上，政府将持续的关注教师素质的提升，让汶莱更有能力实现其2035年目标。在这项努力下，政府希望教师能成为一个能创造更大成就的单一个体。

陛下表示，环顾全球，目前依旧处于一个经济状况不稳定的时候。而其希望东盟组织能持续成为区域中备受敬仰的一个组织。

苏丹表示，这主要基于东盟组织是秉持着为区域国家创造更多福利，持续运作的一个组织。

明年对于东盟组织而言同样是一个别具意义的一年，此主旨是在明年迎来创立50周年。