首页 新闻 蘇丹：邁入登基50周年 冀中庸籌劃慶典活動

蘇丹：邁入登基50周年 冀中庸籌劃慶典活動

发布于 January 2, 2017
汶莱国家元首陛下在皇宫发表新年献词。明年将是陛下登基50周年之庆。
汶莱国家元首陛下在皇宫发表新年献词。明年将是陛下登基50周年之庆。


（本报斯市31日讯）汶莱明年将迎来现任苏丹登基50周年，国家元首苏丹陛下在今晚的新年献词中强调明年将会非常具有历史意义的一年，不过希望各方能以中庸的形式与态度来筹划各类相关庆祝活动。
“这主要基于，本质而言，庆祝活动是记载历史的一种方式，而历史更是时代洪流中的唇舌，历史将在岁月大河中不断的被提起。”
陛下希望，在活动的筹划上除了保持中庸的态度外，该庆祝活动不会偏离重点。
在透过汶莱广播电视与电台发表的新年献词中，陛下也强调了在新年的一年里维护国家和平社会安宁的重要性。
“一些反对和平与和谐的因素从来不会放过任何机会，在社会中制造混乱与仇恨，让社会失去安宁。”
因此各个方面，尤其是与安全事务相关的单位该需要不断的加倍努力，维护现有的和平与安宁。
陛下指出，这包括在网络安全的合作上，也应该和更多的国际单位尽力更紧密的合作关系及进行资讯交流。
对于国家经济，陛下在各方的努力，汶莱成功在商贸经营上获得了一定程度的改善，而让汶莱在此方面的排名获得了改善。目前也已经有多个海外直接投资进入了汶莱市场部分相关项目也已启动，一些则在策划中。
陛下指出，在教育领域上，政府将持续的关注教师素质的提升，让汶莱更有能力实现其2035年目标。在这项努力下，政府希望教师能成为一个能创造更大成就的单一个体。
陛下表示，环顾全球，目前依旧处于一个经济状况不稳定的时候。而其希望东盟组织能持续成为区域中备受敬仰的一个组织。
苏丹表示，这主要基于东盟组织是秉持着为区域国家创造更多福利，持续运作的一个组织。
明年对于东盟组织而言同样是一个别具意义的一年，此主旨是在明年迎来创立50周年。

  • 依万（右3）移交10万令吉支票予蔡志权。左起为张天赐、黄靖喜、刘明、郑福成、刘观胜、刘磐石、侯建仲及吴天平。

    永不言棄改善生活 副揆欽佩華社挑戰精神

    （沙登31日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希对大马华社努力改善生活“永不言弃”（Never Say No）的挑战精神，感到钦佩。 他说，众所周知，大马华社的坚韧、勤劳和毅力，善…
    January 2, 2017
    2 second read
  • 拿督李景胜与最年幼的9岁参赛者握手和赞扬。

    李景勝主持開幕禮 劉紹慧獅賽挑戰杯掀幕

    （本报美里31日讯）砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜提醒华社应该珍惜现有的和谐生活，并认同马来西亚拥有一个中庸开明的政府。 …
    January 2, 2017
    2 second read
  • 廖中莱检查长巴的轮胎花纹，确保符合安全规定。

    廖中萊警告長巴及司機 違例者嚴懲吊銷駕照

    （吉隆坡31日讯）交通部长拿督斯里廖中莱向巴士公司和司机发出最后通牒，陆路交通局将对违反条例者采取严厉处分，包括吊销公共交通驾照（PSV）。 他说，该些违例行为包括超速和行驶中使用…
    January 2, 2017
    3 second read
载入更多相关文章

  • 陳超耀：目標成為旅遊城 俞小珊積極推動美里

    （本报美里31日讯）砂拉越美里威胜体育会龙狮团庆祝成立7周年及砂拉越光艺龙狮体育会庆祝成立2周年，今晚于美乐大酒店7楼福临阁中餐厅联合举行筹募常年活动基金晚宴。 …
    January 2, 2017
    0 second read
  • 拿督李景胜与最年幼的9岁参赛者握手和赞扬。

    李景勝主持開幕禮 劉紹慧獅賽挑戰杯掀幕

    （本报美里31日讯）砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜提醒华社应该珍惜现有的和谐生活，并认同马来西亚拥有一个中庸开明的政府。 …
    January 2, 2017
    2 second read

  • 指石角巴都吉當有怨聲 楊薇諱抨羅克強沈桂賢

    （古晋31日讯）朋岭区州议员杨薇讳向身为巴达旺市议会主席兼巴都吉当区州议员的罗克强喊话，如果在朝的他与掌管地方政府部长及石角区州议员的沈桂贤有认真处理与解决他们选区内出现已久的许多…
    January 2, 2017
    0 second read
Load More In 新闻
评论功能已关闭