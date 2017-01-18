蘇丹華誕落在開齋節 慶典活動日期待定

丕显拿督甲必丹吴景进等出17日举行的苏丹陛下71岁华诞全国最高庆祝委员会第一次会议。

（本报斯市17日讯）本次汶莱苏丹陛下71岁华诞将落在开斋节期间。在双节庆聚在同一时段下，今年苏丹华诞庆祝气氛将格外的欢腾。

苏丹陛下71岁华诞庆祝活动的开启日期，及各相关在期间进行的多个重要庆典活动日期，也有待进一步决定。

陛下71岁华诞全国最高庆委会首次会议今日在内政部长丕显阿布巴卡主持下进行，会议也对上述日期等诸多相关事项进行讨论。

对于今年苏丹陛下华诞的筹划，也是全国庆委会主席的丕显阿布巴卡表示，将今年苏丹陛下登基50周年庆元素列入考虑范围内。

他希望，从最高庆委会到各个工委会都具备周详计划，更有智慧地策划各个活动的准备工作。

他强调，能妥善准备各项庆祝活动，确保让各单位做好充分准备，推行各项活动，让活动能井而有序、顺畅地进行并完美落幕是极其重要的。

同时，他期望今年各方能透过对固有能够吸引各阶层人士参与的活动项目进行革新与改善，纳入不同的新元素。

“为各个活动注入不同色彩，让个别庆祝活动都拥有自己的色彩，可以肯定的，将能营造出一个更欢腾的庆祝气氛，也能让之成为有吸引力的庆祝活动。当然，所注入的这些活动特色都不应该偏离汶莱民族与宗教价值。”

丕显阿布巴卡表示，在改善与强化庆典活动上，各县庆委会与各工作小组都应贡献心思与努力。为此，他也吁请各方共同努力，并保持密切的合作，确保各项庆祝活动的成功。

他透露，今年首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉与莫哈末亲王将继续出任全国最高庆委会赞助人一职，同时彭基兰阿都阿兹则将出任顾问一职。