蔡智勇：不鎖定國家 大馬歡迎任何外資

蔡智勇（中）见证奥山和则（左2）和章朝顺交换合作备忘录。

（吉隆坡13日讯）国际贸易及工业部部长拿督蔡智勇强调，政府绝对欢迎任何国家在大马投资，绝无锁定某些国家去招商引资，同时他也不点名地指那些持负面看法者，或存有政治议程。

他说，我国目前属于中等收入的国家，所以任何符合我国政策条件的外国资方，都可在我国投资。

“我们现在非常注重投资，尤其是那些可以带来更多就业机会的领域，至于将带来更多污染危害的投资，我们则不太欢迎。”

日前，前副首相丹斯里慕尤丁在接受媒体访问时指出，我国巫裔和华裔不满纳吉访华召资抢走本地人饭碗。

对此，蔡智勇强调，只针对中国做出批评并不公平，因为美国过去也是大马最大贸易伙伴国，所以如今中国取而代之并不出奇。

“美国和日本过去也在大马投资，单单过去在制造业领域，就带来1500亿令吉的投资。”

“中国在大马大量投资并不奇怪，这显示中国对我们的经济有信心。尤其是去年首相纳吉访华之后，中国也大量购买我国的棕油和树胶，这也间接协助该领域的小园主。”

蔡智勇周五见证Soft Space私人有限公司和日本三井住友信用卡公司，签署合作备忘录后如此指出。

在今日的活动上，Soft Space私人有限公司和日本三井住友信用卡公司合作。Soft Space是提供简易付款方案的公司，自制的付款终端机轻便易携。有关机器已获得世界级，包括我国国家银行，和亚洲20多家银行的认证。

蔡智勇说，Soft Space过去成功说服合作的银行并非是大马银行，而是泰国银行。“我国仍有不少人认为外国制造或国际产品就是比较好，其实不然，大家应该摒弃这种思维。”

活动出席者包括大马投资发展局（MIDA）副局长彭继通、Soft Space私人有限公司创办人章朝顺、三井住友高级董事经理奥山和则和副董事经理马场启尔等人。