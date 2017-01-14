首页 新闻 国内新闻 蔡智勇：不鎖定國家 大馬歡迎任何外資

蔡智勇：不鎖定國家 大馬歡迎任何外資

发布于 January 14, 2017
蔡智勇（中）见证奥山和则（左2）和章朝顺交换合作备忘录。
蔡智勇（中）见证奥山和则（左2）和章朝顺交换合作备忘录。


（吉隆坡13日讯）国际贸易及工业部部长拿督蔡智勇强调，政府绝对欢迎任何国家在大马投资，绝无锁定某些国家去招商引资，同时他也不点名地指那些持负面看法者，或存有政治议程。

他说，我国目前属于中等收入的国家，所以任何符合我国政策条件的外国资方，都可在我国投资。

“我们现在非常注重投资，尤其是那些可以带来更多就业机会的领域，至于将带来更多污染危害的投资，我们则不太欢迎。”

日前，前副首相丹斯里慕尤丁在接受媒体访问时指出，我国巫裔和华裔不满纳吉访华召资抢走本地人饭碗。

对此，蔡智勇强调，只针对中国做出批评并不公平，因为美国过去也是大马最大贸易伙伴国，所以如今中国取而代之并不出奇。

“美国和日本过去也在大马投资，单单过去在制造业领域，就带来1500亿令吉的投资。”

“中国在大马大量投资并不奇怪，这显示中国对我们的经济有信心。尤其是去年首相纳吉访华之后，中国也大量购买我国的棕油和树胶，这也间接协助该领域的小园主。”

蔡智勇周五见证Soft Space私人有限公司和日本三井住友信用卡公司，签署合作备忘录后如此指出。

在今日的活动上，Soft Space私人有限公司和日本三井住友信用卡公司合作。Soft Space是提供简易付款方案的公司，自制的付款终端机轻便易携。有关机器已获得世界级，包括我国国家银行，和亚洲20多家银行的认证。

蔡智勇说，Soft Space过去成功说服合作的银行并非是大马银行，而是泰国银行。“我国仍有不少人认为外国制造或国际产品就是比较好，其实不然，大家应该摒弃这种思维。”

活动出席者包括大马投资发展局（MIDA）副局长彭继通、Soft Space私人有限公司创办人章朝顺、三井住友高级董事经理奥山和则和副董事经理马场启尔等人。

  • 联邦法院首席大法官敦阿里芬出席2017司法年开幕仪式。

    阿班迪：受炮火批評 總檢察署屹立不倒

    （布城13日讯）总检察长丹斯里阿班迪指出，尽管在去年遭受诸多的猛烈炮火批评，但总检署依然屹立不倒。 他说，总检署在过去12个月经历无数的攻击及偏颇印象，以致该署秉持我国司法公正和有…
    January 14, 2017
    0 second read
  • 拿督李景胜签署仪式作为2017年新春展销会的开幕。

    李景勝：巡視各食肆 市局應確保清潔衛生

    （本报美里13日讯）砂旅游部助理部长拿督李景胜促请美里市政局卫生小组巡视各饮食业或购物市场的清洁及卫生，特别是卫生间，以提升游客对本市的评价。 他是在今早的2017年新春展销会上受…
    January 14, 2017
    4 second read
  • 刘利民及江贤钦等人向阿德南献花。

    民眾政黨向阿德南鞠躬獻花 巫市會2天悼念會

    （本报诗巫13日讯）诗巫市议会于今明两日上午9时至晚上9时在诗巫民众会堂为已故砂首长丹斯里阿德南举行悼念会，诗巫市议会、诗巫省华团、联民党及一些民众于今早齐向阿德南鞠躬与献花。 …
    January 14, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 起訴《新海峽時報》集團誹謗 林冠英勝訴獲賠30萬

    （槟城13日讯)槟州首长林冠英起诉《新海峡时报》出版集团属下的马来报章《每日新闻》诽谤案，周五上午高庭裁决林冠英胜诉，辩方需赔30万令吉予林冠英，另需承担3万5千令吉堂费，以及5%…
    January 14, 2017
    0 second read

  • 東姑阿都拉 受委彭攝政王

    （关丹13日讯）彭亨州王储东姑阿都拉受委为摄政王。 彭亨州政府秘书拿督斯里莫哈末沙菲安在志期去年12月28日的州政府公函中说，上述委任已获得彭亨苏丹阿末沙的御准。 …
    January 14, 2017
    12 second read

  • 張盛聞：只要財政部發放 有信心華小可獲撥款

    （吉隆坡13日讯）有信心2017年华小拨款不会再“只闻楼梯响”，教育部副部长拿督张盛闻：“教育部已讨论今年的华小拨款课题，只要财政部将款项发放下来，就能拨出予各华小。” 教育部副部…
    January 14, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭