蔡明田：面積占2萬5平方尺 宏法大樓耗資逾700萬

（本报古晋2日讯）马来西亚佛教居士总会总会长兼古晋佛教居士林林长蔡明田形容，佛教宏法大楼的成建，负有对佛教的盛行，佛法推广的任务。

他介绍，佛教宏法大楼楼高四层，面积共有二万五多平方尺，耗资700多万令吉，第一层用以素食馆咖啡座为服务社会而对外开放，也为方便素食人士的需求，以价廉物美的营养美食提供为社会服务功能。

“第二层为用以推动汉传佛教之‘观世音殿’，宣扬大乘佛教精神利乐人天，以观音力济度有情。第三层为南传佛教之‘释迦佛殿’，宣扬原始佛法的教导，以英语为谋介，接引英文教育源流大众。第四层为密教之‘三世佛殿’，宣扬密乘之秘密教法，以华英语共用之佛法宣扬。”

蔡明田表示，三乘共扬，以佛法为先，正法为修，适应现时代信仰趋势，让信仰者各适所需，靠自己因缘选择各自的信仰和修行方式。以五戒为修行指导，为开导众生，拒恶举善，人性升扬，心识解脱，智慧启发，觉悟本性。佛陀以戒定慧为教育方式，开导众生平等待事对物，解放思维，面对现实，改变自己，使人人得以离苦得乐。

“当今佛教之北传系大乘佛法以汉语系为主流，始源自古印度，盛传于中国后流传于日本、韩国及亚洲地区。南传之上座部佛法以巴利语系为主流，流传于南印度、锡兰、中南半岛及东南亚地区，近世纪传入欧美一带。后期传承之密教以藏语系为主，由印度传入中国内地后到西藏并盛传世界。三乘佛法皆为佛教宗派上之上座部、大众部、密乘部的佛法，都是直承佛陀的教法，所以总称为‘佛教’。”

他指出，佛教的盛行通过佛法的宣扬，以文化教育的传承，经过二千五百多年历史持续过程，由地区性到全世界各地普遍流传，到如今佛教持续相传，兴衰过程再盛兴的现实，表现如佛家所谓“缘起性空，因缘和合”的真理，所以佛教认为“有生必有灭”的轮回现象，佛家认为，世间没有永恒不变的事物和真理，这也是佛家常谈之不变则变之理论依据，成、住、坏、空是佛家主张的宇宙规律。

“居士学佛应以佛学为先，佛法修行为入门，大乘菩萨道是居士学佛的重点，菩萨道以人间佛教为主，通过人生佛教的圆满，可成就佛道，所以说，‘圆满人生’的成就，是走向修行究竟的成佛之道。”

蔡明田阐明，居士的修行不应停留在信仰意识形态的布施和供养，乃至慈善福利求取福德的世间法上。佛陀在金刚般若婆罗密经上说，若人能以金刚经内之“四句偈”的读诵并为人解释，其功德比以四天下之财宝聚集为供养，乃至以生命的布施的功德还要来的多。所以说“法布施”功德比财布施还要多的多。

“古晋佛教居士林成立于1971年，四十六年以来循著正法的流程，宣扬佛教的入世精神，以慈悲喜舍之心，为社会的慈善福利事业服务，也通过佛法功能为文化教育努力。佛教是佛陀的教育思想，通过世间法的努力圆满人生，达致出世间法的究竟而涅盘，这便是佛陀真正的教法乃至立教于人世间的目的。”

付吉軍：下南洋先祖功勞

砂佛教發揚光大

（本报古晋2日讯）中国驻古晋总领事付吉军指出，近代以来，佛教被下南洋的华人先民带到砂拉越，并在地方上传承和发扬光大，成为砂拉越历史文化的重要组成部分，极大地丰富了地方的历史、宗教、哲学、文化、艺术及风俗习惯，而这里面就有古晋佛教居士林各成员的积极贡献。

“佛教虽起源于古代印度，但其发扬光大却是在传入中国之后。其协助众生不断止恶行善，获得生命至真、至善自由和鼓励众生自利利他，自觉觉他，教化众生，获得理性的真正自由与平等等思想，与中国传统哲学思想一样，都是鼓励人们积极向上向善的。因而，中国国学大师梁启超曾评说，佛教之信仰，是智信而非迷信，是兼善而非独善，是平等而非差别。”

他说，经过长期演化，佛教同中国儒家文化和道家文化融合发展，最终形成了具有中国特色的佛教文化，给中国人的宗教信仰、哲学观念、文学艺术、礼仪习俗等留下了深刻影响。

“中国人根据中华文化发展了佛教思想，形成了独特的佛教理论，而且将佛教从中国传播到了日本、韩国、东南亚等地。”

付吉军今日在古晋佛教居士林属下佛教宏法大楼及众香素食馆联合开幕式上致辞时表示，据历史记载，素食最初是由作为虔诚佛教徒的中国梁朝皇帝梁武帝倡导的，他曾写过《断酒肉文》，以示帝王对众生的慈悲为怀。后来上行下效，逐渐流行起来。

“现代科学证明，素食有益于身体健康，已为全世界所公认。因为素食不仅能涵养柔和的心性、仁慈的性格，更能使耐力增加。”

他观察地球上素食的动物如牛、马、大象、骆驼等，都具有比较耐久的力量，而豺狼虎豹等凶猛的食肉动物虽然强悍，但力量却无法持久，因而认为素食具有良好的怯病延年的养生功效。“我曾有幸在拜会蔡明田居士时品尝过众香素食馆的素食，发现其品种丰富，口味独特，价格便宜，倾注着厨师和服务人员的辛勤劳动，实际上既是在推广佛教的素食理念，又是一种慈善行为，值得提倡。”

付吉军希望市民多到众香素食馆品尝，以支持古晋佛教居士林特别是素食馆工作人员慈悲为怀的义举和善举。

他也向居士林林长蔡明田，及在蔡明田领导下为筹建佛教宏法大楼和众香素食馆而付出大量心血和辛勤劳动的人士表示敬意。