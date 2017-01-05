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蔡文鐸籲家長合作 打造更美好求學環境

发布于 January 5, 2017


（本报古晋4日讯）古晋中华小学第四校校董会副主席蔡文铎律师吁请该校家长能给予校董会大力支持与合作，共同为孩子们打造更美好及舒适的求学环境。
他说，今早的简报会看到家长们踊跃出席，证明了大家都非常关心他们子女教育。而四小作为校董会旗下一所设备非常完善的学校，若要维持现有状况就得获得家长的支持与合作。
蔡文铎指出，就如该校甫完成的新校舍与装修工程，都需要庞大费用，单靠政府的拨款绝对不足。所以，他希望倘若学校日后有办任何的义卖会或筹款活动，家长能以实际行动给予支持。
当然，他也希望家长们回到家中也能教育孩子要好好保护学校的设备，不要只是把学校当成是托儿所，共同肩负起老师的负担，以身教共同来教育他们孩子。
谈及该校的体罚问题，蔡文铎也希望家长不要动不动就将各类案件放上社交媒体，因为这会对老师造成伤害。
“我们不能太过保护孩子，任何适当的体罚是需要的，若家长认为他们的孩子不能接受任何的体罚，其实老师可以选择不管，但肯定这将会影响他们孩子将后的成长。”
随着越来越多友著同胞进入四小就读（也是校董会最多友著同胞就读的华小），蔡文铎也吁请家长们应当教导他们的孩子养成相互尊重的精神，相信此举对国家的团结将有很大帮助。

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