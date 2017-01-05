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蔡定成醫生任顧問 週六社險講座

发布于 January 5, 2017


（古晋4日讯）由古晋联谊会总会、巴都林当康乐俱乐部、古晋传统中医师公会将于本月7日（周末）傍晚6时30分，在人联党古晋总部所联办的“社险华语讲座”的筹委会，邀请到蔡定成医生来担任此活动的顾问。
该筹委会主席薛华东及顾问蔡定成联袂吁请华社，届时踊跃免费出席参与，来分享由来自槟城社工钟星威以华语主讲的社险保障福利，以获得更多的社险提供给会员保护网的知识，当中是有不少社险会员可能忽略的意想不到福利。
蔡定成医生今日在本身的石角路全民西医医务所，接受筹委会主席薛华东致邀请函担任顾问，并力赞此项社险古晋讲座是具有非常意义的社会活动。
他受访时指出，社险机构（SOCSO）除了有为会员提供职场的意外事故伤亡保障，同时也有提供会员在职场和非职场罹患的严重疾病，因此而丧失或告减低工作能力的会员保障，可能有些社险会员尚不知有关的内容。
他表示，社险会员在年届60岁之前，若不幸患上顽疾，如心脏病、癌症、肾病、脊椎病、精神病等，皆是会影响到工作能力，必须由政府医院的主治医生来鉴定病情，来向社险机构作出索赔，当局另外会安排社险的专科医生来为有关病患会员面试，需经过必要的申请程序。
亦是砂足脊神经保健协会主席的蔡定成强调，心脏病已是大马首号的“杀手”，而上述其他的顽疾，也都日趋普遍，尤其是足脊神经的病症，也上不可受到人们的忽略，必须要保健来维护自个健康为重。
另外，薛华东和蔡定成同声指出，雇主必须为雇员投报社险，是我国法令所强制性规定，因此也希望雇主们，届时参与社险讲座，更了解必须为雇员投报社险的重要性，保障雇员一旦不幸发生事故，可以获得社险赔偿，让有关会员或家属的生活获保障。
依据社险的条例，一名雇员只要在服务期间，雇主代缴还3分1或是不少过24个月社险保费，即可获得社险机构提供的好处多多福利计划，无论是雇主或雇员，都应深入来了解。
再来，社险机构所给予会员的死亡赔偿共分为两大类；即是遗属援助金，以及遗属抚恤金，前者是会员于工作或上下班期间死亡的赔偿，后者则是死亡时间与工作无关的赔偿。（需符合条例。）

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