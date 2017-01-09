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蔡信喆盼福建青團 吸引更多青年入會

发布于 January 9, 2017


（本报斯市8日讯）汶莱福建会馆青年团团长蔡信喆指出，该团希望在这一届，能吸引更多有志于服务公会的青年加入参与该会活动。
同时他也希望今后该会顾问、理事、会员乡亲能多鼓励自己子女、年轻朋友参与青年团。
“透过本团活动的参与，除了学习待人处事和应对礼仪，也可扩大青年参与决策空间，让青年团团员从中学习，从中成长，更进而取得年轻人对本会会务的认识和认同。”
蔡团长在该团第七届（2017-2019）青年团执委会就职典礼上致辞时强调，为了提高团员素质和效能，对社会、经济、文化等各领域作出积极贡献，本届青年团未来的团务活动将着重于文化、教育、体育活动。希望这些活动能得到该会全体理事的支持和指导。
该团团委也将在任期内定期举办各项活动，如捐血、端午节活动、中秋节活动、乒乓比赛、公益活动等，让青年人懂得“取之于社会、用之于社会”的道理，借助年轻人的活动力和新思维，再配合该会现有资源，让该团社会经验能够扎下根，继往开来。
同时他也表示，希望该团现有青年团团员今后能积极参与团务活动，也希望透过各项活动能使大家更加团结、互助及友爱，把公会发扬光大。
“在此，青年团非常感谢理事会对青年团的热心捐献。青年团将全力配合母会，同舟共济，团结一致，为本会未来的发展作出贡献，共同开创更美好明天。”
他相信青年团今后在全体理事的关注、扶持与领导下，必定能茁壮成长。在此我吁请尚未加入本团之福建籍青年踊跃报名加入本团，进而被培养成为本会未来接班人。

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