首页 新闻 蔡仔運盼各界團結 共同延續汶華教生命

蔡仔運盼各界團結 共同延續汶華教生命

发布于 January 3, 2017


（本报诗里亚2日讯）双溪岭中岭学校今午在双溪岭Ayamku餐厅举行新届（2017年至2018年）董事就职典礼，由该校永久名誉董事长温振来主持监誓礼。
该会董事长蔡仔运在致辞时表示，该校希望永久名誉董事长、永久名誉顾问、顾问、全国华社、社会热心华教同胞众志成城、团结一致地参与华教巩固和建设工作，共同延续华教的生命，也为中华文化在本国的生存而奋斗，以维护华教精神。
他感谢董事会的信任，再次推选他为新届董事长，并表示将继续拓展校务，竭尽所能完成艰辛任务。同时希望大家继续支持、各司其职、分担任务、共同努力，务使重建新校舍计划顺利且成功进行。
他称，为了有效执行推动往后的校务发展，必须进行革新和改变，如修订章程、扩大赞助人、培养接班人、巩固及增加董事会之组织、增加软硬体设施等。同时该校也发起建设委员会实行重建新校舍计划、强化教师们的素质教育、坚持办学的理念和方针。
兹将该校新届董事会阵容公布如下：
董事长：蔡仔运
第一副董事长：贝国儿
第二副董事长：关锦莹
秘书：黄汉华
英巫文书：林伟立
财政：杨以亮
查账：洪健和
监学：邓建新
副监学：李荣华
总务：李开辉
副总务：杨国华
交际：杨永恩
会计：钟河山
董事：王总成、钟运光、麦裕强、林学松。

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