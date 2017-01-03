蔡仔運盼各界團結 共同延續汶華教生命

（本报诗里亚2日讯）双溪岭中岭学校今午在双溪岭Ayamku餐厅举行新届（2017年至2018年）董事就职典礼，由该校永久名誉董事长温振来主持监誓礼。

该会董事长蔡仔运在致辞时表示，该校希望永久名誉董事长、永久名誉顾问、顾问、全国华社、社会热心华教同胞众志成城、团结一致地参与华教巩固和建设工作，共同延续华教的生命，也为中华文化在本国的生存而奋斗，以维护华教精神。

他感谢董事会的信任，再次推选他为新届董事长，并表示将继续拓展校务，竭尽所能完成艰辛任务。同时希望大家继续支持、各司其职、分担任务、共同努力，务使重建新校舍计划顺利且成功进行。

他称，为了有效执行推动往后的校务发展，必须进行革新和改变，如修订章程、扩大赞助人、培养接班人、巩固及增加董事会之组织、增加软硬体设施等。同时该校也发起建设委员会实行重建新校舍计划、强化教师们的素质教育、坚持办学的理念和方针。

兹将该校新届董事会阵容公布如下：

董事长：蔡仔运

第一副董事长：贝国儿

第二副董事长：关锦莹

秘书：黄汉华

英巫文书：林伟立

财政：杨以亮

查账：洪健和

监学：邓建新

副监学：李荣华

总务：李开辉

副总务：杨国华

交际：杨永恩

会计：钟河山

董事：王总成、钟运光、麦裕强、林学松。