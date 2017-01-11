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蒞吉靈萬山大派春聯 旺姐盼除舊迎新渡難關

发布于 January 11, 2017
槟希联议员和公正党党员陪伴旺阿兹莎（中）到吉灵万山向民众拜早年。
槟希联议员和公正党党员陪伴旺阿兹莎（中）到吉灵万山向民众拜早年。


（槟城10日讯）公正党全国主席拿督斯里旺阿兹莎也被今年华人新年的摆设品所吸引，她今早率领该党领袖到吉灵万山举行的派春联时，在巴刹买了一只母鸡下蛋摆设品和一把迷你风扇。

她不失幽默的说，她也在购物。她在其中一个档口看中非常精致的母鸡下蛋摆设品，及一把迷你风扇，就向小贩买了2个商品。

旺阿兹莎每次亮相，右手惯性戴手套，手上必有一把扇子。她在买下迷你风扇后，在场的槟公正党领袖与党员，都向她开玩笑，指她日后无需再带扇子出门了。

陪同旺阿兹莎有公正党领袖包括槟第一副首长拿督拉昔、州议长拿督刘子健、行政议员拿督阿都玛力、峇央峇鲁国会议员沈志勤、高渊国会议员拿督曼梳、马樟武莫州议员李凯伦等。他们一行向华裔同胞贺年。当天，除了公正党议员外，行动党光大州议员郑来兴也一同参与活动。众公正党议员就开郑来兴一个玩笑，他们说：“竟然来到光大议员（指郑来兴）的选区，就必须找这名议员出来当向导。”

郑来兴也尽了地主之谊，给众人当起向导。他向旺阿兹莎介绍售卖各商品、杂货、年货等的档口，还介绍她认识一些选民。旺阿兹莎深受吉灵万山小贩和民众的爱戴，他们纷纷向她讨春联。

旺阿兹莎表示，公正党选了“除旧迎新，万象更新”的春联是有特别意义。“由于国家领导的失败，加上消费税、令吉贬值、贪污课题、削减津贴等的措施所造成生活费上涨，人民一直面对很大的压力。我们希望能够终止这一切困境和难关，希望国家有新能量，带来真正以民为本的领导；那么，璀璨的未来便离我们不远。”

1千副春联不够旺阿兹莎在吉灵万山派发！

小贩、民众见旺阿兹莎在吉灵万山派发春联，纷纷伸手跟她索取，有些民众还要求与她合照。

由于春联不够分，所以民众围着手上拥有所剩无几春联的李凯伦，向他讨春联。在一旁的拉昔特别助理梁锦坤笑称，最帅议员李凯伦顿时“变身”成为售卖春联的小贩。

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