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葉海量：開除會員與否 3月會寧選舉前解決

发布于 January 8, 2017


（本报诗巫7日讯）砂拉越会宁同乡会法律顾问叶海量律师指出，该会将在3月份公会选举之前解决由会员提出，是否开除一些会员的动议，有关听审工作将于近期进行。
他呼吁纪律委员会的成员届时准时出席，共同会商，以使这项在刘汮桦会长任内发生的事件，能够在理事会届满之前告一段落。
昨晚在该会会长刘汮桦所设的新年感恩宴上致辞时，他呼吁会宁同乡团结一致，将族魂与尊严进一步提升。
他说，在刘汮桦领导的2届3年时间里，已经成功的带领会宁属群朝向一个充满活力与愿景的时代，并守住先辈传承下来的这份“产业”。
“永久名誉会长孔佑财卸任时，公会尚处于非常动荡的时代。所谓创业难，守业更难，刘汮桦会长以他的能力和魄力守住了这份产业。在他的领导下，理事、青年团、妇女组、松龄组都非常团结，并且成功将同乡的力量凝聚起来。”
同时，砂拉越会宁同乡会的妇女组在参与华团的活动上，也取得了骄人的成绩，包括获得三人制篮球赛冠军及搓汤圆观摩赛个人组第一名。叶海量说，公会理事及青年团应该向妇女组看齐，力争上游，共同透过大家的努力和奋斗，进一步提升属群的成就。
“虽然刘汮桦会长即将卸任，但他并不是下台，也不是无官一身轻，因为他不是做官的。我相信在属群荣耀的前提下，他会继续与公会站在一起，并且无私的做出贡献。”
然而，他强调，会宁属群仍然有很大的进步空间，包括鼓励同乡向上与进步，并在砂拉越华人社会中继续突出自己，展现自己的长处，为属群争取更高的形象。
他认为，下届理事会，尤其是领导人可以说是任重道远，肩负起带领同乡向前迈进的重担。
“我对新任会长抱以很大的期望，他不仅要进一步团结属群，更要将会宁的族魂展现出来，以及带领青年团、妇女组与松龄组同步共进，以在会务上取得大突破。”

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