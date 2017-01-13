萬人送別TOKNAN

在现场超过5千人的送行下，已故首长阿德南长眠于三马连穆斯林墓园。

（本报古晋12日讯）首席部长拿督巴丁宜阿德南今日在万人送别下，走完人生的最后一段路程，他在担任首长后刮起的“TOK NAN”旋风将永存在砂拉越乃至全国人民的心中。

阿德南的遗孀拿督查米拉在吊唁仪式上接受众人的慰问时数度哽咽，难掩悲伤的心情。她在引领其夫婿阿德南的灵柩抵达州回教堂，现场的媒体给予慰问时，她不自禁的哭着说：“我很坚强。”

阿德南清廉的政风是砂州仍至全国的典范，更受到国内人民的爱戴与朝野政党的钦佩。今日除了砂州子民，还有全国的朝野政党领袖包括首相纳吉、国防部长拿督斯里希山慕丁，以及从汶莱专机飞到古晋的汶莱苏丹哈芝哈山纳柏嘉送别阿德南。

在今天早上9时许，民众开始涌入砂州回教堂，人人脸上神情哀伤，为备受爱戴的阿德南逝世感到悲伤。

筹备首长阿德南州葬的筹委会主席拿督阿玛佐哈里在上午9时42分抵达回教堂，等候阿德南的灵柩抵达。接着，副首长拿督斯里道格拉斯及丹斯里占玛欣等州内阁成员和州议员纷纷到达会场。

雪州州务大臣拿督斯里阿兹敏阿里也于上午9时55分与公正党副主席努鲁依莎、蔡添强及公正党全国妇女组主席祖莱达，在公正党砂州副主席施志豪和公正党全国妇女组副主席温夏妮等领袖的陪同下前往吊唁。

槟城首席部长林冠英也在10时30分左右在砂州行动党领袖张健仁、杨薇讳、郑爱鸰、黄培根及党员的陪同下前往哀悼。

其他出席吊唁的政坛人物还有沙巴州首长拿督慕沙阿末、登嘉楼州务大臣阿末拉兹夫、霹雳州务大臣赞比里、马华总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱及马华署理会长兼首相署部长拿督魏家祥，以及多位中央内阁部长国际贸易与工业部副部长拿督阿末马兹兰、能源，绿色工艺及水务部长拿督斯里麦西慕及青年体育部长凯里卡玛鲁丁均出席。

而外国使节新加坡驻马来西亚最高专员华努革巴拉，以及中国驻古晋总领事付吉军亦前往吊唁。

阿德南的灵柩是在上午11时在家人的引领下抵达州回教堂，查米拉率先在儿女的陪同下步入回教堂。而阿德南的灵柩在仪仗队人员抬入回教堂后，在宗教司慕斯达法玛的率领下念经文及进行民众吊唁仪式。

在吊唁仪式上，出席者计有前任副部长拿督巴丁宜陈康南、拿督巴丁宜查布、民进党主席拿督斯里张庆信、人联党主席拿督沈桂贤、第二财政部长拿督斯里黄顺舸等政要，以及晋汉连省华总会长拿督黄良杰、古晋中中校董会会长王长福与青运砂分会等团体组织代表。

首相纳吉是在中午12时8分在希山慕丁的陪同下抵达，紧接着是州元首敦泰益玛目伉俪在12时20分抵达，而汶莱苏丹哈芝哈山纳柏嘉则在12点25分抵达回教堂，进行祈祷仪式。

一直到下午1时25分在祈祷仪式结束后，仪仗队将阿德南的灵柩抬上灵车送往三马连伊斯兰墓园安葬。

核心小組近期開會 探討砂首長接班人

（本报古晋12日讯）砂国阵秘书拿督史蒂芬伦迪表示，土保党一直以来都有一个核心小组，有关小组会在近期内召开会议，探讨砂州首长一职的接班人事宜。

随着受砂州子民爱戴的首长拿督巴丁宜阿德南昨日下午传出噩耗后，州民倍感悲伤，在痛失了一个很棒的领袖之后，接下来的接班人则是备受众人关注的事项。也是土保党秘书的史蒂芬伦迪今日针对新上任砂州首席部长事宜，发表谈话。

询及土保党是否在近期，或这个月内召开会议？他称相关问题会在党内商讨，寻求众人意见。

“我们有一个核心小组，小组会探讨接班人事宜。”

至于是否在7天后才召开会议？史蒂芬模棱两可的回答“或许，不过我们会尽快。”他重申，土保党有本身的机制进行接班人的遴选，一如过去前首席部長卸任时遴选新任接班人一样，会很好的去进行。

他举例，就如过去前首席部长泰益玛目卸任时一样，土保党有自身的机制进行候选人，这次也会以相同的方式进行。

对于首长阿德南的辞别，史蒂芬伦迪表示砂州失去了一个很好的领袖、好朋友，一位真诚对待砂州人民的首长。

朝野政要相送

备受万民敬爱的砂州已故首长拿督巴丁宜阿德南，今天下午在三马连马来墓园，完成了最后的仪式之后长眠于此，现场数千民民众无不感到悲痛。

出席殡葬仪式的包括了首相拿督斯里纳吉伉俪、州元首敦丕显斯里阿都泰益玛目伉俪、汶莱苏丹哈芝哈山纳柏嘉、副首长拿督阿玛道格拉斯伉俪、前副首长拿督巴丁宜陈康南伉俪、国防部长拿督斯里希山慕丁等人。虽然官方预订的时间是下午1时进行殡葬仪式，但是，由于太多前往凭吊的民众，导致整个仪式被延迟30分钟左右，在州回教堂祈祷仪式结束的贵宾和首长遗孀、家属等人才陆续抵达三马连马来墓园。

在这之前，已经由大马皇家警察和陆军进行挖掘坟坑，以便安葬首长。当首长棺木被仪仗队抬往坟地的时候，现场民众也显得特别激动，除了首长遗孀频频拭泪外，前往参加葬礼的民众也有不少热泪盈眶，不舍之情充满在脸上。

当完成安葬仪式后，便进入诵经，然后就是由首长遗孀拿督巴丁宜查米拉撒花水仪式，虽然她强忍悲痛，但是，现场气氛都让人感受到那份失去至亲的哀痛。

州务秘书拿督阿玛莫西迪在较后在接受记者的追问关于首长接班人的问题，他仅是回答不予置评。他也说，昨天在接到首长病逝消息的时候非常震惊，他简直不敢相信这是事实，只是最终还是事实，他对于首长的离去表示深切的哀痛。