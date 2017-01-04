菲半年來肅毒迅猛 日均12涉毒嫌犯遭擊斃

在马尼拉大都会区达义市（Taguig）的一个官办戒毒所里，少年儿童在上心理辅导课。菲律宾扫毒行动下来的重点是改造与教育。

（菲律宾马尼拉3日讯）菲律宾警方的最新数据显示，过去半年里进行的肃毒战中平均每天有12名涉毒嫌犯被击毙，另有超过100万人自首。肃毒战也使全国的犯罪率大降了超过三成。

据菲律宾媒体，警方在新年降临之际公布的最新资料显示，从总统杜特尔特上任第二天到去年最后一天，即从7月1日到12月31日的六个月间，共有2167名毒嫌在警方的扫毒行动中被击毙，平均每天12人。

这期间，警方在代号“双枪管”计划下共执行了4万零371次扫毒行动，除了2千167人因拒捕而遭击毙，还有将近4千人被“不明者”处决、4万3114名可疑毒贩与吸毒者被逮捕，警方则损失了21名警员、61名警员受伤。

在这同时，在“敲门劝导”之下，警方探访了全国近600万户家庭，促成7万5千名毒贩自首，93万2千237名吸毒者寻求戒毒，总计超过100万人。根据菲律宾政府的计划，自首的人有的受警方、卫生当局和地方当局的监视，有的送入戒毒所改造。

杜特尔特在竞选总统时誓言要在上任三至六个月内明显改善治安，且以扫毒为重点。他将扫毒列为国家安保任务，借军力支援警方。

总统通讯部长安达那发表声明说，涉毒而自首的人超过100万，显示政府的扫毒行动是“成功的”，不过更重要的是，真正的成功是这使全国犯罪率同比下降了32%。

他说，这就是为什么人民对杜特尔特的支持度那么高一点也不令人感到意外。“人们走在街上，即使是夜晚也觉得安心多了，因为偷窃、抢劫、拦车劫持、强奸、打杀都减少了。无论怎么说，这才算数。”

安达那说，当局扫毒计划已经进入第二阶段，重点是改造与教育。他说，扫毒计划的重点今年内将从国家安保过渡到国民保健，设于吕宋岛中部一个大型戒毒复原中心已经启用。