首页 新闻 国际新闻 菲半年來肅毒迅猛 日均12涉毒嫌犯遭擊斃

菲半年來肅毒迅猛 日均12涉毒嫌犯遭擊斃

发布于 January 4, 2017
在马尼拉大都会区达义市（Taguig）的一个官办戒毒所里，少年儿童在上心理辅导课。菲律宾扫毒行动下来的重点是改造与教育。
在马尼拉大都会区达义市（Taguig）的一个官办戒毒所里，少年儿童在上心理辅导课。菲律宾扫毒行动下来的重点是改造与教育。


（菲律宾马尼拉3日讯）菲律宾警方的最新数据显示，过去半年里进行的肃毒战中平均每天有12名涉毒嫌犯被击毙，另有超过100万人自首。肃毒战也使全国的犯罪率大降了超过三成。

据菲律宾媒体，警方在新年降临之际公布的最新资料显示，从总统杜特尔特上任第二天到去年最后一天，即从7月1日到12月31日的六个月间，共有2167名毒嫌在警方的扫毒行动中被击毙，平均每天12人。

这期间，警方在代号“双枪管”计划下共执行了4万零371次扫毒行动，除了2千167人因拒捕而遭击毙，还有将近4千人被“不明者”处决、4万3114名可疑毒贩与吸毒者被逮捕，警方则损失了21名警员、61名警员受伤。

在这同时，在“敲门劝导”之下，警方探访了全国近600万户家庭，促成7万5千名毒贩自首，93万2千237名吸毒者寻求戒毒，总计超过100万人。根据菲律宾政府的计划，自首的人有的受警方、卫生当局和地方当局的监视，有的送入戒毒所改造。

杜特尔特在竞选总统时誓言要在上任三至六个月内明显改善治安，且以扫毒为重点。他将扫毒列为国家安保任务，借军力支援警方。

总统通讯部长安达那发表声明说，涉毒而自首的人超过100万，显示政府的扫毒行动是“成功的”，不过更重要的是，真正的成功是这使全国犯罪率同比下降了32%。

他说，这就是为什么人民对杜特尔特的支持度那么高一点也不令人感到意外。“人们走在街上，即使是夜晚也觉得安心多了，因为偷窃、抢劫、拦车劫持、强奸、打杀都减少了。无论怎么说，这才算数。”

安达那说，当局扫毒计划已经进入第二阶段，重点是改造与教育。他说，扫毒计划的重点今年内将从国家安保过渡到国民保健，设于吕宋岛中部一个大型戒毒复原中心已经启用。

  • 从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。

    新加坡被扣押裝甲車 從香港碼頭「消失」

    （中国香港3日讯）过去一个多月被扣押在香港屯门海关露天货仓的9辆新加坡武装部队装甲车，昨天据报“消失了”，可能已被移开，但目前未知去向。 由商业船运公司APL负责运输的9辆新加坡武…
    January 4, 2017
    1 second read
  • 课本也趋高科技，增加二维码扫描。

    高思維教學增二維碼掃描 小一生課本重新編寫

    （双溪大年3日讯）2017年小一课本重编印刷。 小学课程标准纲要（KSSR)由今年（2017年）做出修正，一年级新生皆采用新课本上课，据了解，华文课本增加“识字”、“深广课文”和汉…
    January 4, 2017
    2 second read
  • 槟州政府移交制度化拨款模拟支票给槟州5所独中，前排左起槟城锺灵三校董事长拿督郭显荣、副董事长拿督斯里谢有吉、华协会委员许海明局绅、黄伟益国会议员、华协会主席章瑛、槟首长林冠英、曹观友行政议员、华协会副主席黄汉伟州议员、韩江中学董事财政拿督方炎华、槟华独中董事监学黄金珠、菩提独中董事柯碧娟及日新独中董事总务拿督杨云贵。

    檳政府發放制度化撥款 5獨中各獲40萬元

    （槟城3日讯）槟州首席部长林冠英促请联邦政府不要做到这么“烂”及“难看”，作为一个联邦政府，连5千万也拿不出，他也没话可说。 他希望联邦政府继续发放2016年的拨款给华校。 …
    January 4, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。

    新加坡被扣押裝甲車 從香港碼頭「消失」

    （中国香港3日讯）过去一个多月被扣押在香港屯门海关露天货仓的9辆新加坡武装部队装甲车，昨天据报“消失了”，可能已被移开，但目前未知去向。 由商业船运公司APL负责运输的9辆新加坡武…
    January 4, 2017
    1 second read

  • 國會立法複雜費時 泰議員：大選延至明年

    （曼谷3日综合电）原定于今年举行的泰国大选似乎又将延后。泰国国会议员透露，大选须推迟至2018年，以便国会有更多时间通过所需的法律。 泰国军方2014年5月以平息动乱发动政变上台后…
    January 4, 2017
    1 second read
  • 美国纽约警方29日宣布，跨年夜将出动数十辆重型卡车防守时报广场，严防类似欧洲近期发生的卡车恐袭事件上演。（法新社）

    恐怖主義陰影難除 歐美跨年安保全面升級

    （美国、欧洲31日综合电）2016年的迈入最后一天，全球民众正兴奋地等着迎接2017年降临，但这也为世界各地的安保带来了挑战。 由于恐怖主义的阴影挥之不去，各地尤其是在欧美城市，负…
    January 2, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭