華人公會新春晚宴 林淑強許慶璋受邀出席

（本报美里31日讯）砂拉越华人公会将于2017年1月15日（星期日）傍晚6时30分，在美佳大酒店信标阁迎接丁酉年的到来。晚宴主宾将由永久名誉顾问拿督林淑强担任，特别嘉宾则为永久名誉顾问拿督许庆璋，两位大慈善家将与大家同欢共庆，届时将宴开72席。

华人重视新春佳节，有道“一年之计在于春”，砂华理事会、青年团、妇女组及乐龄组成员，在会长陈邦顺的带领下已拟定全年的计划，准备好在丁酉年逐一呈现出来。

砂华于去年新春晚宴上推出了砂华微章，像征砂州这片土地上的华人，丰衣足食，团结和谐。此次新春晚宴将推展砂华会歌，让砂华组织结构有了躯壳，再添加灵魂就更加完善，希望砂华之歌，可以振奋华人内心对自身民族的共鸣。

砂华会歌出自我国著名作词填曲家范俊才。他刚荣获马来西亚最佳华裔作曲家、马来西亚娱乐圈贡献奖及马来西亚娱乐圈杰出艺术家。在本会理事陈新贵的引荐之下，他义不容辞为砂华贡献他的才华，创作了砂华之歌，即“砂华是我的家”。届时，他也将亲临现场移交唱片，希望大家踊跃购票出席见证这具有历史性的一刻。

晚宴娱兴节目将由银城唱片创办人范俊才带领旗下歌手陈生、侯美仪、陈新贵及陈雪兰为大家现场演唱，再加上东马慈善歌王刘银的助阵，肯定让大家听出耳油。

有兴趣购票者，请亲临砂华会所向座办购买，联络电话为085-439735（Ms Wong）。

以下为砂拉越华人公会丁酉年新春团拜晚宴筹备会阵容：

顾问／纪念品：李添送

顾问：彭伟明、余清和、许信武、汤铭强

大会主席／纪念品：陈邦顺

主席／纪念品：张永源

副主席／场地：萧特辉

副主席：关峰云、刘琇珠。

秘书／司仪／纪念品：陈兆岑

副秘书：吴虹伶

财政：黄汉强

副财政：郑有福

总务：吴泽明

副总务：黄青山、李山康

节目策划：陈浚钿

节目策划／司仪：赖秀瑛

台务：陈绍和、黄仕权、谢赛兰、李芝忻

催场：陈泽民

宣传：黄秋伟

音响：林振铭

摄影：黄翎强、Antony你Phan

接待：全体筹备会

招待：青年团、妇女组、乐龄小组

筹款小组：全体筹备会成员