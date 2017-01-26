英最高法院：啟動脫歐 須國會通過

（英国伦敦25日综合电）英国最高法院24日裁决，英国政府启动里斯本条约第五十条展开脱欧程序前，必须获得国会通过。这项裁决为承诺在三月底之前展开脱欧程序的英国首相梅伊增添障碍，让反对她的脱欧计画的国会议员有机会对她提出的启动脱欧法案提出修正案。

最高法院做出裁决后，司法大臣莱特立即表示政府将遵守这项裁决。梅伊办公室表示，裁决不会影响脱欧时程。英国脱欧大臣戴维斯随后在国会表示，政府将在几天内把“简单明了”的启动脱欧法案送交国会通过。

最高法院以八票对三票维持之前高等法院的判决，裁决梅伊政府主张以行政权“王室特权”启动脱欧不合法，因为1972年国会通过法律，让英国加入欧盟的前身欧洲经济共同体，并将欧洲法律融入英国法律，因此，欧盟法律是英国司法体系的法源，现在英国要脱离欧盟法律，也必须由国会通过。

不过，最高法院一致裁决，启动脱欧程序不需要苏格兰、威尔斯和北爱尔兰的议会通过，因为“与欧盟的关系是英国政府的事”。这是梅伊政府的一大胜利。反对脱欧的苏格兰民族党感到失望，表示将对英国政府启动脱欧法案提出五十条“严肃和实质”的修正案。

苏格兰首席大臣史特金则重提苏格兰可能再举办独立公投。

一般预料梅伊仍可望在三月底之前启动五十条，启动五十条后，必须在两年内与欧盟达成脱欧协议。

纽约时报分析，在去年的脱欧公投前，英国大多数国会议员主张留在欧盟，但政治观察家说，现在国会议员不可能敢违抗人民要脱欧的意志。