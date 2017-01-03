若無法捍衛原有國席 基層將投不信任票

（本报诗巫2日讯）倘若人联党无法谈妥并全力捍卫原有的砂中区数个国会议席，则来届国会大选或将重蹈覆辙，痛失出战权，届时该党基层将公开投下反对票，并对党中央领导投不信任票！

人联党基层领袖与广大党员莫不希望，党中央能坚守立场，全面捍卫原属该党的7个国会选区出征权，而非重覆州选所犯下的错误，让人联党在广大人民心目中的形象低落。

他们认为，在早前甫召开的党代中，中央领导完全未提及来届大选务必争取在7个国会议席上阵，此种情况无疑令人担忧，且不敢抱以信心。

而砂中区在党的权益争取课题上，已被形容为“重灾区”，尤其是在官职与社区领袖职务的委任方面，对人联党中区支部极为不公，并引发了各支部的强烈反弹声浪。

党员干部一致强调，该党在中区原本应掌握的权益犹如“遭出售”，且形同弃婴般未受到党中央应有的重视。例如诗巫5个支部早前达致共识，将官职推荐名单呈予党中央，但最终被委的人选却完全未根据5个支部的共同意愿，令人深感灰心。

人联党中区基层认为，党中央原本应更关注中区各个支部，并在各方面给予中区更多的资源与协助，包括诗巫面对的党所产业官司诉讼案，至今仍无法全面获得解决，而须定期出庭听审。

基此，中区基层党员也发出疑问，在中区的权益争取课题上，包括社区领袖委任，以及地方议会与市政局官员的调任方面，人联党中央是否与联民党达致一定的“协议”？

另一方面，人联党在北区的社区领袖委任，亦是党中央单方面属意的人选，让愈来愈多党员累积了对现任党主席拿督沈桂贤的不满情绪。据悉，在早前才刚召开的人联党党代上，北区不同支部代表亦在发言时，将炮火对准了党主席。

凡此种种看似微不足道的的课题和细节，党基层普遍认为必须即时获得纠正，并针对性地解决问题，才能进一步达致党内的大团结，并获得基层人民的信服与支持，从而推动人联党的党务发展，在政治平台上发挥更大的作用！