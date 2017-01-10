若沒暴雨 晉可過個太平年

古晋实仁甲堰坝通常在大涨潮时会观察水闸外的水位，一旦发现水位低，就会在一天内打开2次闸门泄洪，尽可能排除最多的水，以保留足够的空间容纳可能下降的雨水。（档案图片）

（本报古晋9日讯）砂河流局公用事业工程主管哈达莫希迪指出，在农历新年期间（年廿八到年初十）砂拉越河没有大涨潮，所以只要没有连续暴雨，古晋市民估计可以无忧的欢庆佳节。

他说，从即日起至2月6日，砂拉越河涨潮时水位平均介于超过4公尺或超过5公尺高，没有到6公尺，所以不至于令人感到担忧。

“我们担心的大涨潮是水位超过6公尺的，如果是维持在5公尺之间，再加上没有暴雨，古晋实仁甲堰坝还可以应付得来。砂拉越河的大涨潮在本月14日，最高水位到5.45公尺。”

哈达莫希迪接受《联合日报》访问时表示，古晋实仁甲堰坝通常在大涨潮时会观察水闸外的水位，一旦发现水位低，就会在一天内打开2次闸门泄洪，尽可能排除最多的水，以保留足够的空间容纳可能下降的雨水。

“这是我们一贯的做法，这么多年来也成功的发挥了效果。”

不过，他也阐明，虽然农历新年期间没有大涨潮，但还是得看天气状况，若连续不断降暴雨，不排除会重现闪电水灾问题。

他提醒居住在水灾易发区的住户留意当局发出的指示，并指政府设有砂州级和省级的委员会，会24小时监督情况，并适时对可能受到水灾困扰的地方居民发出警告。

“目前，古晋还算安全，因为河流局持续紧密监督地方状况，当然，河流局也感谢其他政府部门给予配合，才能做好工作。”

哈达莫希迪也透露，目前隶属于河流局，分布在砂拉越河集水区的22个遥测站目前正在进行提升，从原来的类比系统提升成为数位系统。

“遥测站会记录砂拉越河的河水水位和降雨量，并于每15分钟把所收集的数据传送回控制中心。此外，我们也可以透过水利灌溉局的遥测系统去获取数据，作为古晋实仁甲堰坝开关闸门的参考。”