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花邊教主“他是我的”捍主權

发布于 January 20, 2017
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第43届全美观众票选奖（Peoples Choice Awards）昨天于洛杉矶颁发，“死侍”莱恩雷诺斯与老婆“花边教主”布蕾克莱弗莉双双获奖，布蕾克领取最受欢迎剧情电影女星时，还宣示主权：“妳们都别想抢，他是我的！”不久前刚结束难堪离婚的尊尼狄普，获颁最受欢迎电影指标奖，堪称雪中送炭。
全美观众票选奖可看出当今人气指标，去年北美最卖座的《海底总动员2：多莉去哪儿？》获颁最受欢迎电影与最受欢迎喜剧电影，为主角多莉配音的知名主持人艾伦狄珍妮，则拿下“最受欢迎动画电影配音”，她也以个人主持的节目获颁最受欢迎日间主持人肯定。

尊尼获封Icon感性谢粉丝
尊尼狄普去年被结婚1年多的老婆安柏赫德指控家暴，2人离婚诉讼直到最近才落幕，他感谢粉丝相挺，感性表示：“今晚到这里只为一个原因，就是你们，是你们一直站在我身边，无论好坏都相信我，你们无法想像我有多感谢。”
“钢铁侠”罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）喧宾夺主，以《美国队长3：英雄内战》打败正港主角“美国队长”克里斯艾文，擒下最受欢迎动作男星奖，他意气风发上台领奖，还开脸书直播分享喜悦。

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