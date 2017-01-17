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舊式系統可用現金交易 蜆殼油站暫停服務

发布于 January 17, 2017
蚬壳的中央电脑系统故障，导致周一上午全马各地的油站暂停服务。
蚬壳的中央电脑系统故障，导致周一上午全马各地的油站暂停服务。


（吉隆坡16日讯）因中央监控系统的电脑故障，导致蚬壳（Shell）在全国各地的接近1千间油站暂停服务，驾驶人士到了油站都无法添油。
大马蚬壳公司今早透过其官方面子书做出上述宣布，虽无说明何种技术问题，但强调技术团队仍在抢救中，对客户所造成的不便表示歉意。
根据油站业者指出，蚬壳油站从昨晚12时左右开始，出现系统问题，虽然蚬壳公司曾发出的通告指问题在上午8时会解决，不过到截稿为止，油站系统仍未能操作。
据了解，连接中央系统的电脑在发生故障后，导致全国各地的油站油泵无法供油。而只有那些没有直接连接到系统的旧式加油站才能继续供油。然而，只有少数的油站仍使用旧的油泵。
不过，旧的油泵只能使用现金交易，因为连接到这些油泵的信用卡读卡器无法激活并连接到系统。
针对蚬标油站系统故障，记者在市区多间蚬标油站观察，看见一些大型油站只是无法使用信用卡，只能够现金付款。
中型的油站因面对系统问题，导致油站负责人改为手写记录及手工帮忙添油。
由于无法应付太多顾客，油站仅开放2至4个油泵让顾客添油。
市区一间蚬标中型油站负责人受访时指出，该公司的系统故障是从昨晚开始，一开始面对如此情况时，职员们都不知所措，情况难以控制。
他说，该公司是告知油站负责人是因为卫星系统出现问题，所以全马的蚬标公司才发生技术上的问题，直到现在还未告知各油站何时会维修完毕。
他直言，该油站早上得知系统故障及在维修当中时，就决定关闭部分充油站，只开放4个油泵，而且因信用卡服务中断，因此需要改为现金交易，收据改为手抄及记录。
“由于系统中断，因此所有的交易都不会记录在系统内，加上手工开放添油，所以需要足够的人手在油泵外支援才可以解决问题。”
他无奈表示，该油站有45%的顾客是使用信用卡，所以系统问题继续一整天，中型油站的生意额可损失高达50%，而大型油站可能影响约60至70%。
一家大型的油站的负责人说，虽然已经知道系统出现问题，但该油站有2个销售管理系统（POS），因此关闭其中一个系统后，还是可以照常运作。

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