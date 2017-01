與民同慶 繽紛市集開跑

(本报美里21日讯)由美里市政局与美里中华总商会联办之2017年缤纷市集在昨晚正式开跑,为大家带来喜气洋洋的春节气氛。

缤纷市集于每个晚上都会在省公署前的舞台进行一系列的精彩歌舞及舞狮表演,与民同庆,让民众一饱眼福。2017缤纷市集将于1月20日营业至27日,为期8天7夜,让市民可以好好迎接新年。

今晚開幕儀式

李景勝受邀任主賓

(美里21日讯)2017年新春缤纷市集即日起至1月27日,在美里君王路及大街举行。明晚举行开幕仪式,主宾为拿督李景胜。

以下为2017缤纷市集第三天,即1月22日(星期日)开幕礼节目表

傍晚6时 儿童大团拜–最美是新年/全体儿童班歌手(T-Home炫音乐工作室)

傍晚6时05分 合唱–新年新时代 /Little Star刘怡萱、沈可萱”(T-Home 炫音乐工作室)

傍晚6时10分 合唱–鸿运当头 /卢昕宇、林利臣、邱宏源(T-Home 炫音乐工作室)

傍晚6时15分 合唱–财神娃娃/黄镁恩、黄靖惠、温宇婵、潘心棱,伴舞黄雪儿、黄善美、邓燕恩、温宇仪(T-Home炫音乐工作室)

傍晚6时20分 独唱–四海欢腾/贝恩辉”(T-Home 炫音乐工作室)

傍晚6时25分 合唱–丰收年/刘怡萱、刘嘉欣(T-Home 炫音乐工作室)

傍晚6时30分 擂鼓–24节擂鼓表演(武术协会)

傍晚6时35分 舞蹈–儿童芭蕾 Pizzicato Polka(彩云飞)

傍晚6时40分 串烧–粤语歌曲串烧 /林立宏、黄忠竣、王艾丝、杨荟颖、林佳怡、池姿洁(T-Home炫音乐工作室)

傍晚6时45分 舞蹈–The Generation Pop / 林利臣(T-Home炫音乐工作室)

傍晚6时50分 舞蹈–男生蒙古组合(彩云飞)

傍晚6时55分 合唱–我爱大红包 vs 送你一个大年糕 / 陈姿静、洪欣谊、余佳芯、吴嘉琪、吴嘉华、Cherrie、赖紫欣、赖紫盈、林欣燕、Selina Wee(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时 舞蹈–新年扭一扭 / 刘怡萱、吴高杰、陈奕鹤、池姿洁、卓秀惠、黄于恩、杨应佳、沈可萱、余月琴、古佳谣、余仟育(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时05分 芭蕾舞蹈–Dance of the dolls (彩云飞)

晚上7时10分 合唱–迎春接福 / 黄灵桐、余洋浩、陈俊宏、萧智平(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时15分 合唱舞动–新年团圆(儿童班)(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时20分 舞蹈–情.亿(古典独舞)/罗忻(彩云飞)

晚上7时25分 舞蹈–宠爱 / 刘怡萱、林利臣、李佩慈、范齐盛、方乃锋、池姿洁、黄善美、卓秀惠、林立宏(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时30分 串烧 4in1 / 江紫琦、江紫嫣、王艾丝、吴高杰、杨子华、黄佳诚、黄镁恩、余月琴(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时35分 舞蹈–小傣妹(傣族)彩云飞

晚上7时40分 合唱–过年要红红 / 古佳欣、李佩慈、陈佩怡(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时45分 组曲–喜气洋洋 + 宝贝对不起 + Sha La La / 余之琳、杨荟颖、林佳怡、池姿洁(T-Home炫音乐工作室)

晚上7时50分 歌唱–似水(傣族)彩云飞

晚上7时55分 舞蹈–大梦想家 / 刘怡萱、刘嘉欣、刘欣悦、李佩慈、李佩恩、方乃锋、范齐盛、邱宏源、林利臣(T-Home炫音乐工作室)

晚上8时 舞狮迎宾(美里武术协会)

晚上8时05分 舞蹈–达甫铃音(维族)彩云飞

晚上8时10分 舞蹈–喜乐年华 / 黄祈旺、司尔登、杨景蜂、沈渝铨、吴芊芊、陈湘滢、余晓晶、杨语璇、蔡可丽、钱彦芯(美里音乐社小豆芽)

晚上8时15分 市长俞小珊致词

晚上8时20分 拿督李景胜致词

晚上8时25分 合唱–最美新年 / 妞妞组合池姿洁、林佳怡(T-Home 炫音乐工作室)

晚上8时30分 舞蹈–若扇言(古典独舞)/ 李若依(彩云飞)

晚上8时35分 舞龙表演(美里大埔同乡会金龙队)

晚上8时50分 独唱–What’s Up/黄佳诚(T-Home 炫音乐工作室)

晚上8时55分 舞蹈–Bally Dance Little Shinning Queens’ / 王艾丝、江紫琦、江紫嫣(T-Home 炫音乐工作室)

晚上9时 吉祥物贺年–鸡年吉祥物/瑞狮/财神爷齐贺年(美里武术协会)

晚上9时05分 合唱–春风得意 / 刘怡萱、刘嘉欣、刘欣悦(T-Home 炫音乐工作室)

晚上9时10分 舞蹈–Hip Hop Dance / Fantastic Bees 林利臣、范齐盛(T-Home 炫音乐工作室)

晚上9时15分 舞蹈–克孜恰克(维族独舞)/李若依(彩云飞)

晚上9时20分 兄弟合唱–金鸡报喜接财神 / 罗士诚、罗泰聿(T-Home 炫音乐工作室)

晚上9时25分 舞狮–传统高青 – 桩上风光无限好(美里武术协会)

晚上9时35分 合唱–明天你好 / 卢奎竣、陈明赫、林振彬(T-Home 炫音乐工作室)

晚上9时40分 舞蹈–丽影婆娑(傣族独舞) /罗忻(彩云飞)

晚上9时45分 武术表演(美里武术协会)

晚上9时55分 独唱–发大财 / 余之琳(T-Home 炫音乐工作室)

晚上10时 舞蹈–新鲜 / 卓秀惠、刘欣悦、黄善美、刘怡萱、池姿洁、方乃锋、林利臣、林立宏、范齐盛(T-Home 炫音乐工作室)

晚上10时05分 擂鼓–24节擂鼓表演/龙鼓齐鸣贺喜年(美里武术协会)

晚上10时15分 独唱–你是我的眼 / 杨子华(T-Home 炫音乐工作室)

晚上10时20分 独唱–大旺年(卢苇)(T-Home 炫音乐工作室)

晚上10时25分 串烧 5in1 / 刘怡萱、李佩慈、林利臣、卓秀惠、黄忠竣、沈可萱、杨荟颖、林佳怡、池姿洁、方乃锋、林立宏、余之琳、钟道勇、林佳仪(T-Home 炫音乐工作室)

晚上10时30分 合唱–人人有转机 / 钟道勇、林佳仪(T-Home 炫音乐工作室)

晚上10时40分 舞龙凤呈祥表演(美里武术协会)