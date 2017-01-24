與政府一起關心伸援手 泰益籲獻力助不幸者

泰益玛目伉俪与许庆璋（左6）、拿督林淑强（左4）、拿督刘绍慧（左5）、拿督陈赛明（右4）、主席詹云洲（左2）等人一同为美里特殊儿童中心主持开幕仪式。

（本报美里23日讯）砂州元首敦泰益玛目强调，在社会不断进步的当儿，大家也不要忘记社会里不幸的一群，应该用真诚的爱去关怀他们，让他们指导他们将不被社会所遗忘。他今日也宣布拨款10万令吉予美里特殊儿童中心，作为该中心的常年经费。

他今日出席美里特殊儿中心新会所开幕礼时，如此表示。

“社会上有各种阶层的人士，当我们越来越富有时，社会也会越来越繁荣，但是大家绝对不要忘记还有很多不幸人士需要获得帮助。除了经济上的协助，更要让他们感受爱和关心，让他们与其他人般可以过得更舒适。”

他认为，照顾社会贫困人士及不幸人士的责任不应该完全依赖政府，社会大众更应该一起关心他们，向他们伸出援手，才能打造一个爱心社会。

他很欣慰看到砂州许多企业家、有钱人及社会团体经常会出钱出力协助社会上不幸人士，同时也在新年前夕看到他们捐款和扶持华校及老人之家等慈善机构。

泰益也感谢拿督许庆璋大力帮助美里特殊儿中心完成新会所的落成，让学员在更舒适的环境下学习和做物理治疗。

他鼓励更多人加入慈善团体协助，以协助不幸的一群度过一切难关。

許慶璋：容納更多特殊學員

特殊兒童中心應擴建

（本报美里23日讯）美里特殊儿童中心（PDK）永久名誉顾问拿督许庆璋建议在该中心隔邻空地上进行扩建中心工程，以便能在未来容纳更多的特殊学员。

他表示，由于所接纳的特殊儿童人数日益增加，旧址的中心不敷应用，同时有许多设备也有待加强，加上美里特殊儿童中心是属于私营的机构，过去都无法获得政府的拨款协助。因此，该中心负责人向其寻求资助，以便能解决燃眉之急。

“我在此感谢所有热心人士或机构的慷慨解囊及支持，综合大楼工程的完成，给予了特殊孩子一个学习基本工作技能的舒适环境，使他们能学习基本技能，无论是全职或兼职，让他们能够自力更生，提供特殊儿一个舒适环境教育与训练。”

他指，美里特殊儿童新建筑中的综合大楼共分为2层楼，面积大约2万1000平方尺，设备包括底楼设有办公室、厨房、饭厅、综合礼堂、物理治疗室、手工室，以及7间课室；二楼则设有会议室、医疗室、辅导室、电脑室、玩具室兼图书馆、小型会议室、3间课室、储存室，以及其他供作用途的房间。

新会所的建造是培训面对学习障碍人士基本的就业技能，让他们能够投入职场，不管是兼职或全职性质以便在未来能够过更好的生活。

同时，他也希望父母们不要因为家里有特殊情况的孩子而感到自卑，或把他们与公众隔离。

“中心负责人蒋美兰拥有30多年的丰富经验，她的专业指导已让许多特殊儿童情况逐渐好转。”因此，他期望美里特殊儿童新中心的成立，能吸引更多的特殊儿童前往接受治疗及教育。