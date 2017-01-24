與中國代表團交流合作 付吉軍感謝華團支持

（本报古晋23日讯）中国驻古晋总领事付吉军感谢华团历年来所给予的支持，包括与中国政府的代表团进行交流及合作，以及共同筹办文艺教育活动。 他表示，虽然《文化中国。四海同春》活动因砂首长的逝世，无法在古晋演出，但本地华团仍然给予协助，安排行程带领表演团参观及游览古晋各景点区，甚至安排与本地的艺术团进行交流。

他指出，前晚假砂拉越室内体育馆展开的中马迎春晚会也获得本地民众的踊跃出席，而代表砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里的砂旅游部长拿督李景胜在观赏演出之后也感到非常满意，并决定将该活动列为常年活动项目。

另外，付吉军披露，该总领馆也于去年邀请7家媒体至中国访问，而将来也会继续该项目，促进砂拉越及中国之间的情谊。他特别感谢媒体在一整年里的支持及报导，更欢迎媒体继续到中国进行考察访问，更多了解中国。

他说，在中马之间的密切关系下，大马首相拿督斯里纳吉于去年11月前往中国进行访问，并与中国政府在企业方面签订了340亿美元的合作协议，而该协议将会对双方的互利互惠的合作发挥极大作用。

他指出，今年将有许多国际性的活动陆续于大马展开，包括厦门大学开始招生，而中国总理习近平也或将来马进行访问，参加该大学的开幕典礼。

他说，本身也曾于砂地方政府部长拿督沈桂贤讨论，希望能邀请砂州首长丹斯里阿迪南前往中国进行访问，但遗憾阿德南的身体出现状况，最终未能实现该愿望。

但他相信，在该总领馆与沈桂贤及华团的配合下，将能顺利邀请新任首长拿督阿玛阿邦做哈里至中国访问。