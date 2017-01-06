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至少103人傷 紐約火車終點站脫軌

发布于 January 6, 2017
纽约市警消将一名伤者从大西洋码头车站抬出时摄。（法新社）
纽约市警消将一名伤者从大西洋码头车站抬出时摄。（法新社）


（美国纽约5日讯）连接纽约多个地区的长岛铁路发生脱轨意外。一列火车在早上尖峰时刻，撞进位于布鲁克林区的大西洋码头车站，导致百多人受伤。这也是纽约大都会地区近四个月来、发生的第二起严重列车事故。

事发后的大西洋码头车站，一片混乱。救援人员忙着在现场救助伤员。有目击者用手机拍下受到撞击后的列车模样，可以看到一些车窗和车门已经变形。不少乘客说起事发时的情况，仍然心有余悸。

一名受影响乘客说：“听到很大的撞击声，我们都被抛到半空，很多人当时都站着准备下车，他们都站不稳摔倒，随身包包也是满天飞。”

另一名受影响乘客则说：“通常快到大西洋站时，火车会放慢速度，但是事发时火车比平时开得快。因为每天都搭这趟火车，我刚注意到这个问题，车就撞了。”

初步调查结果也证实了目击者的说法。列车在进站时没能减速，而撞上缓冲护栏。铁轨的金属条在撞击下刺穿火车底部。不过在被问及意外是否因人为疏失引起，当局认为、还言之过早。

美国运输安全委员会调查员吉姆-绍斯沃斯说：“目前最重要的是找机会向能告诉我们，事发时情况的工程师、助理工程师以及列车员了解情况，其他有关列车、自动系统或人为疏失的问题还言之过早。”

隶属于纽约大都会地区的新泽西州，去年9月时也曾发生类似意外。一列火车撞进霍博肯火车站，导致1人丧命，114人受伤。事后调查显示，驾驶火车的司机罹患睡眠不调病症，可能是导致他在驾驶时发生意外的原因。

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