首页 新闻 中砂新闻 至今未授官位乏代表性 陳超耀政治權利猶架空

至今未授官位乏代表性 陳超耀政治權利猶架空

发布于 January 3, 2017


（本报诗巫2日讯）人联党中央秘书长拿督陈超耀至今未被授予官位，在州内阁中缺乏代表性，且无法真正发挥身为国阵成员党秘书长应有的作用，此种情况犹如架空了其政治权利！
人联党在美里支部的消息传出，身为党秘书长的拿督陈超耀虽说在甫结束的州选举中顺利当选为卑尔骚区州议员，但至今仍未获党的推荐出任官职，导致他缺乏了更理想的平台，代表整个党与政府部门对话并争取应有的权益。
据了解，自创党以来奉行社会主义的砂拉越人联党，在上世纪八十年代末期修改党章，终止社会主义路线。而在2015年召开的党代上，该党修订党章，重新采纳社会主义路线，并将之列入党章中。
而根据人联党的社会主义路线，中央秘书长乃党的第二号人物，在任何官方场合或官方礼节中，皆须掌握一定的代表性。
与此同时，砂人联党自1970年加入联盟（之後的国阵）以来，拥有国州议员身份的党中央秘书长未被委以任何官职，这是前所未有的罕见现象，此种情况更让人联党北区支部普遍产生了不满情绪。
以现任党主席拿督沈桂贤的父亲已故沈庆鸿为例，他在担任党中央财政的同时，亦受到党的推荐及国阵的信任，官居砂拉越副首长。
官职的委任应按照党职，这是国阵成员党素来秉持的惯例与传统，例如土保党秘书长史蒂芬伦迪，现阶段亦在州内阁中担任部长的职务。
而联邦国阵成员党之间的官职委任，也充份尊重各党中央秘书长的党职，巫统、马华、民政党的现任党中央秘书长，也毫无例外地被委予官职。
有鉴于此，人联党北区基层干部和党员们强调，党中央不应忽略基层民意，且应透过中常委就此课题做出讨论和议决，并根据党的章程与制度委任官职，才能让基层党员信服。

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