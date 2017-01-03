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肯雅蘭全民黨 反對汽油一再起價

发布于 January 3, 2017


（诗巫2日讯）肯雅兰全民党反对汽油柴油一再起价。
该党秘书处发布文告，表明砂州人民要拿回石油拥有、开采、加工、定价及销售自主权。有关文告内容如下：
2017年1月1日起，Ron95、Ron97及柴油每公升价格分别为2令吉10仙（涨20仙）、2令吉40仙（涨15仙）及2令吉5仙（涨20仙）。
根据9年前的国油吉隆坡某高层官员表示，当时的马来西亚自己生产的汽油从油站卖出来每公升25仙就够了，这里面已经包含有生产、运输、油站分销、政府税收，因此任何超过25仙以上的都是额外的多赚，即售卖50仙就多赚100%。他还说，现在科技日新月异，马来西亚石油生产成本越来越低，所以无需卖高价。
因此，每公升涨15仙及涨20仙，实际上是再另外多赚60%及80%。这也意味着RON95、RON97及柴油从合理价格之外，额外多赚740%、865%及720%的暴利。
砂拉越是石油生产地，石油是千百万年来大自然留给人们宝贵的资源，正如一位伊班同胞所比喻“我们父辈给我们留下了一块榴槤园，我们从小时候，都是每年靠劳力给予施肥和除草，就可以享用美味的榴槤。然而，后来不知如何，从马来半岛来了人，说你家的榴槤现在你自己不可以随意去采了吃，要吃要向他买，价钱由他定贵贵的，赚了钱分5%。伊班同胞说，卖贵贵给外人，我不反对，但是我们是主人啊，你卖给主人也贵贵的？！我可不同意！”
众所周知，美国页岩油生产成本最高，每桶45美元左右，而OPEC最大产油国沙特每桶产油成本仅10美元。沙特的原油生产、加工、运输、油站分销，加上国家税收，驾车人每公升柴油才付出0.12美元，而伊朗油站每公升柴油才0.10美元。
根据汶莱的讯息，RON97每公升售价汶币0.53元、RON95每公升售价汶币0.519元及柴油每公升售价汶币0.31元，而委内瑞拉在今年正月份的汽油价格，才大约相等于马币4仙。
“同胞们，我们砂拉越人民要拿回原本属于我们自己的所有天然资源的拥有、开采、加工、定价、销售的自主权。”

  • 主办单位合摄。

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