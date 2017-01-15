聽到子民心聲 廢橋費 詩巫人至今格外珍惜

首长阿德南在南兰大桥取消过桥费仪式上强调，围篱将被打开，障碍将被移除，大家可以自由平和地往来，因为过桥零收费。（档案照）

（本报诗巫14日讯）“昔人已乘黄鹤去”，已故砂拉越首长丹斯里阿德南在上任2年11个月时间内，最让诗巫广大民众难以忘怀且惠及整个砂中区人民的措施，即是免除南兰大桥收费。

阿德南于2014年2月28日正式成为砂拉越第五任首长，而砂中区人民要求南兰大桥废除收费的心声，即刻传至他的耳中，并引起即时的关注，免除过桥费的议程随即开始启动。

耗时一年余，这项过往被广大人民视为阻碍了诗巫拉让江两岸经济发展的过桥费措施，于2015年5月24日由已故的亲民首长阿德南正式宣布免除。

耗资1亿8千万令吉的南兰大桥，是砂州政府委任Woodville Development Sdn Bhd承建。

这座大桥于2006年4月24日通车并开始收费，全长1.22公里，诗巫方向连接大桥的道路长0.974公里，彼岸阿山港则1.155公里。这座大桥当日由砂州时任首长泰益玛目主持启用礼。

南兰大桥征收过桥费后，即成为朝野政党交锋的政治议题，并于2006年砂州选举、2008年国会选举、2011年砂州选举及2014年国会选举被各个政党搬上台面，并广泛引发社会大众的高度关注。

无可否认的是，由于大桥收费影响层面极大，因此在国州选举中，也在一定的程度上左右了朝野政党之间的胜败天秤。

事实上，南兰大桥所引发的政治效应也被延续至2015年2月4日，行动党全面发动了“废除南兰大桥收费”的签名运动。而朝野之间运用大桥作为政治课题的过招，直至2015年5月24日终告一个段落。

阿德南莅临诗巫为南兰大桥主持取消过桥费仪式时宣称，当天是富有历史意义的一天，大家应该记得2015年5月24日这个幸运的日子，因为在当天中午12时，围篱将被打开，障碍将被移除，大家可以自由平和地往来，因为过桥零收费。

当时他在致辞中也对丹斯里林昌和与家人，以及其兄弟姐妹等人表达谢意，因为他们为了砂州人民着想，同意免除过桥费，他们有一颗爱砂州的心，愿意为了砂州人民的利益而做出个人牺牲。

首长当时也邀请在现场的丹斯里林昌和起身，并要求现场的每个人给予一个热烈的掌声，以示感激他为砂州人民的无私付出。

砂州基本设施发展及通讯部长拿督斯里迈克马因当天在仪式上致词时也重申，一如首长阿德南所言，砂拉越子民不要缴付过桥费，故州政府决定取消往来收费。而从当天中午12时开始，在南兰大桥正式取消收费后，全砂人民都将从中受惠，尤其是对诗巫人民而言。

或许一些人认为，已故首长废除南兰大桥收费是基于人民的压力，惟免除收费之后，广大民众以往的权益得以重新获得保障，却是不争的事实，包括拉让江诗巫对岸的土地买卖价格得以摆脱颓势，并散发无限的发展潜能。

同时毫无疑问，南兰大桥的收费，曾为民众带来切肤之痛，因此，已故首长丹斯里阿德南这项开明政策，让诗巫人民至今仍觉得格外珍惜。基此，对于阿德南的骤然逝世，自然也显得特别哀恸。

在任時免橋費 修道路

詩巫人銘記首長愛心

（本报诗巫14日讯）已故首长丹斯里阿德南在任期间频频为诗巫送大礼，在2015年5月24日宣布正式免除南兰大桥收费之际，也同时宣布拨款570万令吉，作为敦阿末再迪艾德鲁斯路段提升工程的用途。

在这笔款项中，其中270令吉是用以提升拉达路交通圈至邓恭叔路的路段，300万令吉是作为拉达路交通圈至沙廉交通灯之间路段的用途。

敦阿末再迪艾德鲁斯路是诗巫一条交通流量非常繁忙的道路，这条衔接诗巫机场，乃民丹莪、泗里街与拉让江对岸地区人民来往诗巫的必经之路，也是邻近许多住宅区通往中小学的唯一道路，每天有庞大的车流量往来，使用率极高。

这条道路建立在泥炭地段的道路，路面严重下沉且经常积水。基于面对经费匮乏的问题，当局曾一度仅仅提升一边的道路，导致这条道路出现“一边低、一边高”的情况，且经常面对一雨成灾的窘境，路面更有无数个窟窿，饱受广大道路使用者的非议。

这条道路在过去15年来，曾发生许多严重车祸，并导致无辜人命的伤亡，而恶劣的道路状况普遍被认为是导致意外发生的重要因素之一。

事实上，这条道路充满潜在危机的窘境，也成了在野党炮轰当局的一项重要议题。而事实上，这条道路直至现阶段，尚有一部份路段仍未装置路灯，并持续受到社会各个领域的关注。

随着已故首长捎来的拨款，敦阿末再迪艾德鲁斯路上段的道路已于2016年农历新年前获得了提升。

对于首长阿德南给予诗巫人民的爱心，道路使用者仍铭记在心，同时也冀望砂拉越新任首长也能继续关注这条道路其它路段的提升工程，惠及广大砂中区的人民。