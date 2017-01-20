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聯邦法院撤銷上訴 政府無權向淨選盟索賠

发布于 January 20, 2017
资深律师陈丽燕（Honey Tan）于推特宣布喜讯。左一为玛丽亚陈。
资深律师陈丽燕（Honey Tan）于推特宣布喜讯。左一为玛丽亚陈。


（布城19日讯）联邦法院今日一致裁决，撤销政府以《2012年和平集会法令》，向净选盟3.0集会索赔12万2千令吉的上诉。

由沙巴与砂拉越大法官里查领导的三司，与另两名联邦法院法官哈山拉和阿末沙玛，于今日做出上述裁决，但没有谕令上诉方支付庭费。

净选盟代表律师汤美汤姆斯陈词时指，《2012年和平集会法令》第3条文阐明，所谓的利益相关者是指于集会地点或附近居住、工作、经商或拥有居所或商业资产的人士，不包括政府。

净选盟于2012年4月28日发起3.0集会，并吸引了约15万人上街，抗议当时的国会选举改革特委会的选举改革报告，当时也发生与会者涉嫌破坏警车事故。

政府向当时的净选盟联合主席拿督安美嘉等10名督导委员提出民事诉讼，针对428集会造成的损失，向10人索偿至少12万2千令吉。

2015年，吉隆坡高庭法官约翰宣判《2012年和平集会法令》符合宪法，但驳回政府的索赔申请，且也宣判净选盟委员黄进发遭非法逮捕、非法扣留和蒙受攻击，而获赔2万1千令吉，和3万令吉堂费。

尽管政府随后提出上诉，但上诉庭于去年8月23日一致撤销上诉，并宣判政府与警方无权援引《2012年和平集会法令》索取赔偿。

上诉庭法官罗哈娜当时指出，和平集会法第6（2）条文并没阐明，政府有权发起民事索赔诉讼。

不过，上诉庭当时就黄进发的赔偿金一事批准政府的部分上诉，并减少高庭判给黄进发的赔偿，从2万1千令吉减至1万5千令吉。

同时，上诉庭也撤销高庭宣判他因被非法逮捕和扣留，所获得的6千令吉赔偿。

今日，联邦法院维持上诉庭裁决，指黄进发在参与3.0集会遭警方粗暴逮捕，而获赔1万令吉加重赔偿及5千令吉痛苦赔偿。

此前，黄进发曾申诉，警方在逮捕他时曾攻击他。

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