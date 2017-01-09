聘外籍人士當司機 巴士公司將受對付

廖中莱（右2）到拉曼大学学院参与旺沙玛珠欢乐行。

（吉隆坡8日讯）农历新年期间，长途巴士需求量倍增，巴士公司面对人力不足的情况，可能会出现聘请外劳当司机的情况，交通部长拿督斯里廖中莱重申，巴士公司不得聘请外籍人士当巴士司机，否则将会受到对付。

他说，外籍人士是不会得到官方所发放的公共巴士驾驶执照，因此，任何外籍人士被发现驾驶公共巴士，将会受到对付。

他指出，佳节期间，共有1千400名陆路交通局（JPJ）的官员在全国各地进行道路安全行动，会检查路上行驶的巴士及罗厘，以阻止由外劳驾驶的巴士或罗厘上路。

他促请民众，要是发现外劳驾驶巴士，必须第一时间向有关单位举报，他们会逮捕有关司机。

“除了逮捕，我们也会惩罚他们，甚至充公他们的巴士。因为这是个非常严重的事情。”

询及除了巴士司机，罗厘司机也出现短缺的情况，廖中莱表示，本身作为交通部全国物流专案小组主席，已经向有关单位反映此事，而交通部正与人力资源部合作，成立特别小组以便培训更多的罗厘司机。

他说，除了罗厘司机，现在巴士公司也反映巴士司机短缺的问题，因此，他们将在近期内再成立另一个小组，以培训巴士司机。

他指出，罗厘及巴士司机都是非常需要技术及经验的工作，因此，人力资源部会负责给于司机培训，确保他们能够在路上安全驾驶。

出席活动的包括马华副总会长拿汀巴杜卡周美芬、马华旺沙玛珠区会主席拿督姚长禄及旺沙玛珠华小副董事长颜有才。

拉曼大學學院計劃升格大學

申請程序料下半年完成

马华总会长拿督斯里廖中莱披露，拉曼大学学院正为申请升格为大学做准备，预计申请程序可以在今年下半年完成。

他说，拉曼大学学院在2013年成功升格为大学学院后，经过三年的酝酿，校方觉得已经有能力可以申请升格为一所大学，因此正积极为提出申请做出准备。

“我们估计6月份可以完成所有的资料，然后提呈给高教部，希望明年可以得到批准，正式成为大学。”

廖中莱今日出席旺沙玛珠欢乐行活动后，接受记者访问时，如是表示。

他说，拉曼大学学院已经拥有足够的老师与学生，符合了升格为大学的要求，而他们也准备在毗邻的50英亩的地建新的校舍、学生活动中心、技职培训中心等等。

他强调，即使拉曼大学学院升格为大学，也不会与现有的拉曼大学出现冲突，因为两所大学所提供的学习方向不同。

他解释，现有的拉曼大学是提供倾向学术、研究与开发的课程，而拉曼大学学院则是倾向技术、企业发展等课程，因此不会出现矛盾，反而取得互补作用。

至于拉曼大学学院在升格后是否会有新的名字，他表示，这将等到成功升格后，才会做出宣布。

针对伊斯兰党将在2月18日举行有关修改《1965年伊斯兰法庭法令》动议（355动议）的大集会，廖中莱表示，马华坚决反对任何会撕裂国家种族的集会。

他指出，马华认为伊党所举办的这场集会最终会造成社会分裂，因此，他们反对这项集会。“任何的大集会，不应该再一次伤害马来西亚多元种族的和谐。”

对于伊党主席拿督斯里哈迪阿旺表示会邀请各政党参与集会，廖中莱说，355法令的动议原本就违犯国家宪法，马华不但反对这项动议，更不会出席伊党所举行的集会。

他说，马华担心这个集会的主张，会让国家造成分裂，最终导致严重的情况。