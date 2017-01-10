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耶路撒冷疑遭恐襲 卡車撞人群4死15傷

发布于 January 10, 2017
耶路撒冷的卡车恐袭前后大约一分半钟，多名以色列士兵遭冲撞，现场一片混乱。（法新社）
耶路撒冷的卡车恐袭前后大约一分半钟，多名以色列士兵遭冲撞，现场一片混乱。（法新社）


（耶路撒冷9日综合电）耶路撒冷星期天发生卡车冲撞人群事故，造成至少4人死亡、15人受伤。死伤者主要是以色列士兵，卡车司机已被击毙。以色列总理内坦亚胡指出，种种迹象显示凶手是恐怖组织伊斯兰国的支持者。

事发地点是耶路撒冷犹太社区阿蒙哈纳兹夫（Armon Hanatziv），以色列警方指出，卡车司机是巴勒斯坦人，他开着卡车撞上当地著名的观景行人步道。根据联合早报指出，该处可俯瞰耶路撒冷旧城区，是当地有名的旅游景点。

警方没有公布凶手的名字等身份资料，但阿拉伯媒体指凶手名叫法迪·阿尔坎巴尔（Fadi al-Qanbar），居住在东耶路撒冷巴勒斯坦社区贾巴尔穆卡伯（Jabel Mukaber）。行凶的卡车据称从该社区来，警方事后封锁事发地点，全面调查此事。

恐怖组织哈马斯公开赞扬这是“英勇的”攻击。

以色列警察局长阿司赫表示，这是一起利用车辆进行的恐怖袭击。事发时一群到当地参观的士兵刚从巴士下车，卡车司机突然加速撞向他们。

他说，警方不排除凶手是受到去年12月德国柏林圣诞市集卡车恐袭案的影响而模仿干案。

目击事发经过的巴士司机说，当时该辆卡车猛力撞向士兵，士兵们随即朝卡车开枪，而卡车司机倒退后又再往前撞向他们。“他们（士兵）向他（卡车司机）开枪，直到他被射死。”

这群士兵的向导施莱伯指出，事发时她正向士兵讲解耶路撒冷的美景特点。“我看见一些士兵大喊及尖叫，一些开始开枪。他们花了一些时间对付他（卡车司机），所以他还能倒退。整个过程大约一分半钟。”

施莱伯说，一开始她并不清楚是交通意外或蓄意攻击，直到士兵们开枪，她才意识到是恐袭。

事后该辆卡车挡风镜布满弹痕，被撞死及撞伤的人四散在行人步道上。警方指死者包括三女一男，皆是20多岁的年轻士兵。
救援组织红大卫星会（Magen David Adom）指出，至少有15人受伤，不少伤者被困在卡车低下，当中一些人伤势严重。

阿蒙哈纳兹夫区位于以色列占领的耶路撒冷部分。巴勒斯坦人宣称该地区为未来巴勒斯坦国的首都，但以色列将整个耶路撒冷视为其“永久的、不可分割的首都”。

该城区近年来多次发生袭击事件，巴勒斯坦武装分子过去经常使用汽车、卡车等交通工具撞击人群的方式发动恐袭，而这种手法近来也开始被欧洲地区的极端恐怖分子采用。去年12月中，柏林圣诞市集就遭卡车袭击，造成12人死亡，50人受伤。去年7月，法国尼斯也发生一辆重型卡车在尼斯海滨大道冲撞人群的恐袭事件，造成至少86人死亡。

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