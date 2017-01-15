耗300萬 丹絨巴哥國小 校舍本月竣工

天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪和砂教育局长拉卡雅一同巡视丹绒巴哥国小新校舍建设进度。

（本报古晋14日讯）位于三马拉汉的丹绒巴哥国小的两栋新校舍预计本月杪完工，并移交给砂教育局。

山都望区国会议员拿督斯里旺朱乃迪今日到丹绒巴哥国小展开工程进度巡视时向媒体透露，2栋校舍内含6间教室、1间科学室、1间办公室及校长室和厕所。

他说，有关工程于去年11月动工，采用作业更简单和成本更合理的工业建筑系统（IBS）建设新校舍，丹绒巴哥国小两栋新校舍的造价只有300余万令吉，相反地，若使用传统建筑方式，恐怕500万令吉都不够。

“在山都望选区内，共有两所学校是以工业建筑系统建成，即格昔国小和丹绒巴哥国小。不过，因为格昔国小面对比较特别的因素，所以只有75%使用工业建筑系统，其余则是使用传统的建设方式建成。”

也是天然资源及环境部长的旺朱乃迪说，建竣的两栋新校舍仅仅是充作暂时性用途，供学校使用10至15年。接下来，他将物色距离河边更远、更合适的地点建设更大规模的永久性学校，来容甘榜纳丹绒巴哥和邻近的甘榜幕希拔、甘榜平冈再也的学生，而附近的大马渔业发展局（LKIM）渔获码头一旦竣工，也可满足渔民子女的就学需求。

“我会重新提出整个规划申请，确保这个地区备有礼堂、回教堂和学校等组件的生活机能，以为地方人民带来便利。”

他回忆说，他之前在一次电话中向教育部长拿督斯里马哈兹尔要求为丹绒巴哥国小建设新校舍，获得对方欣然答应，马哈兹尔在巡视该校园情况后正式宣布通过新建校舍的项目计划。