耗資40萬 唯心打造療愈公園

唯心公园雏形已现。

（本报古晋10日讯）古晋唯心乐园要打造一座耗资40万令吉的疗愈公园，让孩子们能通过大自然取得舒缓和修复的治疗效果，建立健康的身体和心理。

古晋唯心乐园会长徐宝荣表示，唯心公园的概念起源在2009年，当砂州政府给这片土地作为活动中心开始，当该会获得这个美丽的历史遗产建筑物，就认为这里有潜能发挥周遭环境让孩子们得到更好的疗愈效果。

他说，起初唯心乐园要把户外变成游戏场，让孩子除了在室内做治疗，也能到外面呼吸新鲜空气。

但是，他在一位古晋著名园艺设计家张雪映的建议下，参考了外国的资讯并加深讨论，了解到西方国家或亚洲一些国家的医院，都把公园归纳在建筑蓝图里。“在医院建公园是有原因的，因为病人长时间闷在室内，会导致心理和身理的不健康，因为周围都是同类病人和白色的墙壁，会让他们脾气暴燥；病人如果能到室外呼新鲜空气，看緑色的花草、听鸟虫声，将可改善他们的病情。”

徐宝荣接受《联合日报》的访问时指出，近十几廿年掀起的自然疗法，通过静坐、禅修来养生，原理都是采纳緑，而唯心乐园这里有太多緑了。

他说，若能让病重者的身理和心灵开朗轻松起来，活跃他们的细胞，占少部份的受伤细胞很快就会被大部份好的细胞影响，渐渐好起来。奇迹就会发生，但其实是因为他们的心态改变了；若没有正确的理念和思想 ，少部份细胞影响大部份，会迈向负面的后果。

所以，本着这种理念，唯心乐园决定把周遭改成疗养公园。

他指出，唯心公园分成几个区域，以达到特定的效果。

“第一个是唯心迎宾区。由于唯心乐园大正门口有楼梯，很多年长家长不敢抱着孩子走上楼梯以免跌倒，所以我们建了走道，让他们能从走道把孩子推进中心里。”

第二个是唯心活跃区。他说，孩子在室内相关的物理治疗设备将会搬到外面，在气候允许下到外面做物理治疗动作，让外面的环境和空气使他们的心情活跃起来。后面则是水疗区，这已在2013年启用。

在公园的左边是唯心静态与芬香区。他说，很多新的家长来到中心后不能接受这样的孩子出生在他们的家庭，他们需要地方舒解情绪和压力，工作人员就可能带他们到静态区，解释有关脑性痲痹的资讯，让他们的心理和心灵平静下来，开始着手帮助孩子的工作。在这里，他们要呐喊大哭都可以，因为这里是个隐密的地方。芬香区则会种植很多花草，散发芬香舒缓情绪。

69種植物 25大型塑像

讓孩子獲感官刺激

（本报古晋10日讯）在园艺设计师张雪映的筛选下，古晋唯心公园里将会种植69种植物和25个大型塑像，让孩子能在公园里获得五个感官的刺激。

古晋唯心乐园会长徐宝荣表示，公园里的每个区域都有相关的器具、工具和设备，让孩子能受到五个感官的刺激，包括有设备可以让他们听到优雅的声音、鸟虫叫声和流水声；通过不同颜色的花草让孩童有视觉激；设计师选出了69种花草刺激嗅觉，而一些植物和设备则可以让他们触摸，知道身体的感应。

他说，公园里有个特别的地方，会竪立大约25个大型塑像。这些精心遴选出来的塑像是有目的性的。

他指出，从唯心迎宾区上来，塑像给他们知道古晋、砂拉越和马来西亚的历史，如国旗、犀鸟和大红花的塑像；唯心活跃区就会有爱心、温馨家庭成员的塑像、大脑(因脑性痲痹是大脑受伤导致)，孩童成长过程大大小小的塑像，往下走会有地球和其他设备，如卡通人物等。

他表示，为了给予他们讯息，他们也可以成为正常的人，最后会有精英人士的塑像，让他们知道自己能成为一个成功人士的潜能。

徐宝荣接受《联合日报》访问时说，每个人是唯心所造，他的工作就是尽所能把一切正面、好的东西塞进他们的脑海里，至于他们几时要爆发、显现出来，就由孩童去决定。

“身为他们的朋友，我们只能带领他走进这个公园，让他们感觉整个人生的过程。大人要引导他们，例如爱心的塑像，我们就可以告诉他们:爸爸妈妈爱你们，全世界人都爱你，你要放心快快好起来，我们会在他的身旁。”

他认为，在引导孩子的每个过程，除了五感的刺激，大人走进公园可以学习如何教育孩童，达到疗愈的效果。

他指出，这是个开放给大众的公园，古晋的市民都可以到唯心公园，并欢迎民众带孩子过来。

他说，这并不会影响学童的复健，因为这里的孩子十之八九是躺住的，没有朋友，没有人跟他们玩，许多很活跃的孩子会跑过来看他们，但见他们不动就跑掉了。

“如果有很多小朋友过来，他们感觉新鲜，会跟学童打招呼，这样学童就有很多朋友了。”本报古晋6日讯)在园艺设计师张雪映的筛选下，古晋唯心公园里将会种植69种植物和25个大型塑像，让孩子能在公园里获得五个感官的刺激。

古晋唯心乐园会长徐宝荣表示，公园里的每个区域都有相关的器具、工具和设备，让孩子能受到五个感官的刺激，包括有设备可以让他们听到优雅的声音、鸟虫叫声和流水声；通过不同颜色的花草让孩童有视觉激；设计师选出了69种花草刺激嗅觉，而一些植物和设备则可以让他们触摸，知道身体的感应。

他说，公园里有个特别的地方，会竪立大约25个大型塑像。这些精心遴选出来的塑像是有目的性的。

他指出，从唯心迎宾区上来，塑像给他们知道古晋、砂拉越和马来西亚的历史，如国旗、犀鸟和大红花的塑像；唯心活跃区就会有爱心、温馨家庭成员的塑像、大脑(因脑性痲痹是大脑受伤导致)，孩童成长过程大大小小的塑像，往下走会有地球和其他设备，如卡通人物等。

他表示，为了给予他们讯息，他们也可以成为正常的人，最后会有精英人士的塑像，让他们知道自己能成为一个成功人士的潜能。

徐宝荣接受《联合日报》访问时说，每个人是唯心所造，他的工作就是尽所能把一切正面、好的东西塞进他们的脑海里，至于他们几时要爆发、显现出来，就由孩童去决定。

“身为他们的朋友，我们只能带领他走进这个公园，让他们感觉整个人生的过程。大人要引导他们，例如爱心的塑像，我们就可以告诉他们:爸爸妈妈爱你们，全世界人都爱你，你要放心快快好起来，我们会在他的身旁。”

他认为，在引导孩子的每个过程，除了五感的刺激，大人走进公园可以学习如何教育孩童，达到疗愈的效果。

他指出，这是个开放给大众的公园，古晋的市民都可以到唯心公园，并欢迎民众带孩子过来。

他说，这并不会影响学童的复健，因为这里的孩子十之八九是躺住的，没有朋友，没有人跟他们玩，许多很活跃的孩子会跑过来看他们，但见他们不动就跑掉了。

“如果有很多小朋友过来，他们感觉新鲜，会跟学童打招呼，这样学童就有很多朋友了。”