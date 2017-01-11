首页 新闻 南砂新闻 耗資40萬 唯心打造療愈公園

耗資40萬 唯心打造療愈公園

发布于 January 11, 2017
唯心公园雏形已现。
唯心公园雏形已现。


（本报古晋10日讯）古晋唯心乐园要打造一座耗资40万令吉的疗愈公园，让孩子们能通过大自然取得舒缓和修复的治疗效果，建立健康的身体和心理。
古晋唯心乐园会长徐宝荣表示，唯心公园的概念起源在2009年，当砂州政府给这片土地作为活动中心开始，当该会获得这个美丽的历史遗产建筑物，就认为这里有潜能发挥周遭环境让孩子们得到更好的疗愈效果。
他说，起初唯心乐园要把户外变成游戏场，让孩子除了在室内做治疗，也能到外面呼吸新鲜空气。
但是，他在一位古晋著名园艺设计家张雪映的建议下，参考了外国的资讯并加深讨论，了解到西方国家或亚洲一些国家的医院，都把公园归纳在建筑蓝图里。“在医院建公园是有原因的，因为病人长时间闷在室内，会导致心理和身理的不健康，因为周围都是同类病人和白色的墙壁，会让他们脾气暴燥；病人如果能到室外呼新鲜空气，看緑色的花草、听鸟虫声，将可改善他们的病情。”
徐宝荣接受《联合日报》的访问时指出，近十几廿年掀起的自然疗法，通过静坐、禅修来养生，原理都是采纳緑，而唯心乐园这里有太多緑了。
他说，若能让病重者的身理和心灵开朗轻松起来，活跃他们的细胞，占少部份的受伤细胞很快就会被大部份好的细胞影响，渐渐好起来。奇迹就会发生，但其实是因为他们的心态改变了；若没有正确的理念和思想 ，少部份细胞影响大部份，会迈向负面的后果。
所以，本着这种理念，唯心乐园决定把周遭改成疗养公园。
他指出，唯心公园分成几个区域，以达到特定的效果。
“第一个是唯心迎宾区。由于唯心乐园大正门口有楼梯，很多年长家长不敢抱着孩子走上楼梯以免跌倒，所以我们建了走道，让他们能从走道把孩子推进中心里。”
第二个是唯心活跃区。他说，孩子在室内相关的物理治疗设备将会搬到外面，在气候允许下到外面做物理治疗动作，让外面的环境和空气使他们的心情活跃起来。后面则是水疗区，这已在2013年启用。
在公园的左边是唯心静态与芬香区。他说，很多新的家长来到中心后不能接受这样的孩子出生在他们的家庭，他们需要地方舒解情绪和压力，工作人员就可能带他们到静态区，解释有关脑性痲痹的资讯，让他们的心理和心灵平静下来，开始着手帮助孩子的工作。在这里，他们要呐喊大哭都可以，因为这里是个隐密的地方。芬香区则会种植很多花草，散发芬香舒缓情绪。

69種植物 25大型塑像
讓孩子獲感官刺激
（本报古晋10日讯）在园艺设计师张雪映的筛选下，古晋唯心公园里将会种植69种植物和25个大型塑像，让孩子能在公园里获得五个感官的刺激。
古晋唯心乐园会长徐宝荣表示，公园里的每个区域都有相关的器具、工具和设备，让孩子能受到五个感官的刺激，包括有设备可以让他们听到优雅的声音、鸟虫叫声和流水声；通过不同颜色的花草让孩童有视觉激；设计师选出了69种花草刺激嗅觉，而一些植物和设备则可以让他们触摸，知道身体的感应。
他说，公园里有个特别的地方，会竪立大约25个大型塑像。这些精心遴选出来的塑像是有目的性的。
他指出，从唯心迎宾区上来，塑像给他们知道古晋、砂拉越和马来西亚的历史，如国旗、犀鸟和大红花的塑像；唯心活跃区就会有爱心、温馨家庭成员的塑像、大脑(因脑性痲痹是大脑受伤导致)，孩童成长过程大大小小的塑像，往下走会有地球和其他设备，如卡通人物等。
他表示，为了给予他们讯息，他们也可以成为正常的人，最后会有精英人士的塑像，让他们知道自己能成为一个成功人士的潜能。
徐宝荣接受《联合日报》访问时说，每个人是唯心所造，他的工作就是尽所能把一切正面、好的东西塞进他们的脑海里，至于他们几时要爆发、显现出来，就由孩童去决定。
“身为他们的朋友，我们只能带领他走进这个公园，让他们感觉整个人生的过程。大人要引导他们，例如爱心的塑像，我们就可以告诉他们:爸爸妈妈爱你们，全世界人都爱你，你要放心快快好起来，我们会在他的身旁。”
他认为，在引导孩子的每个过程，除了五感的刺激，大人走进公园可以学习如何教育孩童，达到疗愈的效果。
他指出，这是个开放给大众的公园，古晋的市民都可以到唯心公园，并欢迎民众带孩子过来。
他说，这并不会影响学童的复健，因为这里的孩子十之八九是躺住的，没有朋友，没有人跟他们玩，许多很活跃的孩子会跑过来看他们，但见他们不动就跑掉了。
“如果有很多小朋友过来，他们感觉新鲜，会跟学童打招呼，这样学童就有很多朋友了。”本报古晋6日讯)在园艺设计师张雪映的筛选下，古晋唯心公园里将会种植69种植物和25个大型塑像，让孩子能在公园里获得五个感官的刺激。
古晋唯心乐园会长徐宝荣表示，公园里的每个区域都有相关的器具、工具和设备，让孩子能受到五个感官的刺激，包括有设备可以让他们听到优雅的声音、鸟虫叫声和流水声；通过不同颜色的花草让孩童有视觉激；设计师选出了69种花草刺激嗅觉，而一些植物和设备则可以让他们触摸，知道身体的感应。
他说，公园里有个特别的地方，会竪立大约25个大型塑像。这些精心遴选出来的塑像是有目的性的。
他指出，从唯心迎宾区上来，塑像给他们知道古晋、砂拉越和马来西亚的历史，如国旗、犀鸟和大红花的塑像；唯心活跃区就会有爱心、温馨家庭成员的塑像、大脑(因脑性痲痹是大脑受伤导致)，孩童成长过程大大小小的塑像，往下走会有地球和其他设备，如卡通人物等。
他表示，为了给予他们讯息，他们也可以成为正常的人，最后会有精英人士的塑像，让他们知道自己能成为一个成功人士的潜能。
徐宝荣接受《联合日报》访问时说，每个人是唯心所造，他的工作就是尽所能把一切正面、好的东西塞进他们的脑海里，至于他们几时要爆发、显现出来，就由孩童去决定。
“身为他们的朋友，我们只能带领他走进这个公园，让他们感觉整个人生的过程。大人要引导他们，例如爱心的塑像，我们就可以告诉他们:爸爸妈妈爱你们，全世界人都爱你，你要放心快快好起来，我们会在他的身旁。”
他认为，在引导孩子的每个过程，除了五感的刺激，大人走进公园可以学习如何教育孩童，达到疗愈的效果。
他指出，这是个开放给大众的公园，古晋的市民都可以到唯心公园，并欢迎民众带孩子过来。
他说，这并不会影响学童的复健，因为这里的孩子十之八九是躺住的，没有朋友，没有人跟他们玩，许多很活跃的孩子会跑过来看他们，但见他们不动就跑掉了。
“如果有很多小朋友过来，他们感觉新鲜，会跟学童打招呼，这样学童就有很多朋友了。”

  • 1月9日是菲律宾天主教一年一度规模最大的盛会——“黑耶稣出巡”的日子，150万人参加了在马尼拉市中心举行的游行。

    150萬人護「黑耶穌」出巡

    （菲律宾马尼拉10日综合电）1月9日是菲律宾天主教一年一度规模最大的盛会——“黑耶稣出巡”的日子，150万人参加了在马尼拉市中心举行的游行。 今年的保安部署比往年更严密，警方除了部…
    January 11, 2017
    0 second read
  • 地铁大罢工，伦敦街头塞爆的输运巴士。

    倫敦地鐵大罷工 交通癱瘓24小時

    （英国伦敦10日综合电）影响超过400万名乘客的伦敦地铁大罢工，虽然9日傍晚如期落幕，但受到影响而极度壅塞的伦敦交通，一直到周一深夜才疏运完毕。发起行动的工会联盟表示，在表达劳工意…
    January 11, 2017
    7 second read
  • 中国驻古晋总领事付吉军及砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜摄于新闻发布会。

    以中國大舞台 標準規格呈現 馬中春晚 21日引爆

    （本报古晋10日讯）配合农历新年到来，即将于本月21日假砂州室内体育馆举办的2017年马中迎春晚会暨中国星光大道冠军演唱会将会以中国大舞台标准规格呈现予民众，亲临现场观赏的民众可亲…
    January 11, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭