耗資1億料3年內完成 海事基地今年動工

（本报美里21日讯）坐落在甘榜布莱马来尤，耗资1亿令吉的大马海事执法机构美里区海事基地将在今年内动工，预料将在3年内竣工。

大马海事执法机构总监拿督阿末普兹透露，坐落在甘榜布莱马来尤毗邻的海事基地，占地5依甲，是由砂州政府所献地，而联邦政府则负责工程费用。该工程将耗时3年，设施包括一座永久性码头、职员宿舍、办事处等。

他指，在该项工程竣工后，美里区大马海事执法机构便可拥有更完善的通讯塔、雷达、控制中心等电子设备，为美里海域及南中国海提供更良好的服务。

目前美里区的大马海事执法机构是租用市区的商业店作为办事处，基于保安因素无法装置雷达或通讯塔。

“通讯塔、雷达等电子设备必须是安装在永久性的地点，相信这项问题将随着海事基地的落实而得到解决。”

他解释，在美里服务的执法官员也无法享用宿舍的福利，他们当中有者住在距离办事处数十公里外，一旦发生紧急事故需动员人手，便面对无法即刻出发或行动，无形中浪费了不少宝贵的时间。

此外，续古晋及美里之后，大马海事执法机构也计划民都鲁的丹绒拿督鉴定合适地点兴建码头，以提升上述沿海线的保安。

他说，按计划该局也将会在砂州物色理想地点设起空中单位的基地，方便飞行队进行沿海巡逻及搜救工作。目前，鉴定工作已在进行当中。