老公認識姦夫 江角真紀子被揭不倫戀閃退藝界

平野真（圆图）承认两年前已经跟江角分居。

经典日剧《庶务二课》女主角江角真纪子，被指背第2任丈夫偷腥，她发声明表示退出演艺界，结束逾30年的演艺事业，认跟老公已经分居，但直斥婚外情报道失实，目前正循法律途径讨回公道。

现年50岁的江角真纪子因主演《庶务二课》系列于亚洲大受欢迎，多次拍成连续剧及特备剧，可惜江角近年事业触礁，除了负面消息不断外，3年半前率本田翼、Becky、安藤樱等新拍档合演的全新《庶务二课》更收视惨淡，令她踏上息影之路。

分居两年

今日出版的杂志《女性自身》报道，已婚的江角搭上一名去年因投资诈骗案被捕的男性，记者上月追访2人期间，发现江角与男伴曾到一单位共聚6小时，杂志事后向江角现任丈夫平野真求证及展示偷情证据，担任富士电视台监制的平野真回应：“其实早在两年前已经分居，我也认识这位男性，只是为了孩子着想……”

江角过去20年屡爆负面消息，她于2006年嫁著名摄影师桐岛Rowland，不过9个月后宣布离婚，2003年再婚后获政府起用为当地强积金代言人，但翌年爆出欠供款逾12年，形象一落千丈；及至大前年，江角被爆为爱女出气，要前经理人到棒球选手长嶋一茂大宅外墙涂鸦。