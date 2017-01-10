美里3000義跑慶祝會 陳超耀受邀任主賓

（本报美里9日讯）美里捷兔俱乐部今日礼貌拜会卑尔骚州议员拿督陈超耀，邀请他出席担任2017年5月间所承办的“2017年美里3000义跑庆祝会”活动主宾。

美里捷兔俱乐部主席兼“2017年3000义跑庆祝会”筹备会主席张买金介绍，这为期三天的系列活动将能参与者体验在美里不同地点的竞走、跑步乐趣。

该活动将有机会吸引到来自台湾、印尼、西马、日本、沙巴和砂拉越各地的跑步爱好者前来参与，预料人数可达1000人。

根据行程表，该为期三天的义跑活动，首日即2017年5月5日下午4时，将进行“红衣慈善义跑”，地点暂设定在市区一带。

该义跑预料可吸引多大1千200人参与，当然会希望越多越好。稍后则会拟定受益单位、拨款数额等事项，稍后才会进行公布。

第二日即2017年5月6日下午4时，则是会前往美里的热带雨林进行森林跑。5月7日则是上午10时，在美里的加拿大山进行跑步活动，借此让大家从山区的高度来遥望美里的市景。

张买金称，透过这三天不同地点的景点进行系列活动，不仅可以让民众体会不同地点跑步所带出来的乐趣，也让民众可以从不同的角度、视觉和方式，来欣赏美里的风景和不同之处。

当然，这也是借此带动美里多个旅游景点的机会，尤其是吸引了许多不同国家的跑步爱好者来一起参与。