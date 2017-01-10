首页 新闻 北砂新闻 美里3000義跑慶祝會 陳超耀受邀任主賓

美里3000義跑慶祝會 陳超耀受邀任主賓

发布于 January 10, 2017


（本报美里9日讯）美里捷兔俱乐部今日礼貌拜会卑尔骚州议员拿督陈超耀，邀请他出席担任2017年5月间所承办的“2017年美里3000义跑庆祝会”活动主宾。
美里捷兔俱乐部主席兼“2017年3000义跑庆祝会”筹备会主席张买金介绍，这为期三天的系列活动将能参与者体验在美里不同地点的竞走、跑步乐趣。
该活动将有机会吸引到来自台湾、印尼、西马、日本、沙巴和砂拉越各地的跑步爱好者前来参与，预料人数可达1000人。
根据行程表，该为期三天的义跑活动，首日即2017年5月5日下午4时，将进行“红衣慈善义跑”，地点暂设定在市区一带。
该义跑预料可吸引多大1千200人参与，当然会希望越多越好。稍后则会拟定受益单位、拨款数额等事项，稍后才会进行公布。
第二日即2017年5月6日下午4时，则是会前往美里的热带雨林进行森林跑。5月7日则是上午10时，在美里的加拿大山进行跑步活动，借此让大家从山区的高度来遥望美里的市景。
张买金称，透过这三天不同地点的景点进行系列活动，不仅可以让民众体会不同地点跑步所带出来的乐趣，也让民众可以从不同的角度、视觉和方式，来欣赏美里的风景和不同之处。
当然，这也是借此带动美里多个旅游景点的机会，尤其是吸引了许多不同国家的跑步爱好者来一起参与。

  • 泰暴雨料持續至今 百萬人遭殃 19人死亡

    （泰国曼谷9日综合电）泰国持续一周的暴雨已造成南部近百万人受水灾影响，至今至少有19人死亡，一人失踪。泰国气象局预报说，暴雨天气还将持续至10日。 据新加坡联合早报报导，泰国防灾减…
    January 10, 2017
    1 second read

  • 數十公司研究反制技術 制止無人機入禁飛區

    （新加坡／悉尼9日路透电）无人机市场发展迅速，这种曾专属于军事用途的航空器，现已大举进驻民用市场。有人利用无人机偷运违禁品、刺探敌情、投掷炸弹、侵犯私人或公众空间，引发一连串安全和…
    January 10, 2017
    13 second read
  • 耶路撒冷的卡车恐袭前后大约一分半钟，多名以色列士兵遭冲撞，现场一片混乱。（法新社）

    耶路撒冷疑遭恐襲 卡車撞人群4死15傷

    （耶路撒冷9日综合电）耶路撒冷星期天发生卡车冲撞人群事故，造成至少4人死亡、15人受伤。死伤者主要是以色列士兵，卡车司机已被击毙。以色列总理内坦亚胡指出，种种迹象显示凶手是恐怖组织…
    January 10, 2017
    6 second read
载入更多相关文章

  • 阿邦佐移交撥款 45萬分3單位

    （本报美里9日讯）砂州政府拨款共45万令吉予3单位，以充作建设或活动用途，由砂副首长拿督阿玛佐哈里移交拨款款项。 …
    January 10, 2017
    0 second read

  • 劉久健：再窮也不窮教育 新春舞獅籌款目標100萬

    （本报美里9日讯）廉律中学董事长拿督斯里刘久健称，廉中今年舞狮筹款目标是100万令吉。 …
    January 10, 2017
    2 second read

  • 北砂水務局遷移水管 美里多區週三斷水

    （本报美里9日讯）北砂水务局将于1月11日（星期三）进行水管迁移工作，预计将会在早上9时至下午5时中断水供，届时提醒受影响的地区民众做好准备，并希望能获得民众的谅解。 …
    January 10, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭