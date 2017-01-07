首页 新闻 北砂新闻 美里鬧市奪命火患

美里鬧市奪命火患

发布于 January 7, 2017
二度蔓延的熊熊烈火，导致现场浓烟滚滚。
二度蔓延的熊熊烈火，导致现场浓烟滚滚。


（本报美里6日讯）秀玲商业中心今晚发生严重火患，3层店屋楼上6个单位全被烧毁，5名男女从3楼窗口跳下欲逃生时，1名女郎脑袋着地重创不治，另4人身受轻伤。

失火原因仍不明。当火患发生后，现场谣言满天飞，并传有4人葬身火海，包括受困在最先着火的单位内无法逃出生天的1名婴儿、1名中国籍女郎以及1对印尼籍夫妇。

不过截至今晚11时45分，消拯员除了在现场寻获2猫和2狗尸体外，暂时无法证实有人罹难。消拯员将在灾场冷却后，才进入灾场展开地毡式搜查。

不幸在逃生时坠地重创伤亡的女子是名本南华裔混血儿，即现年20岁的方秀凤（人名译音），她是由公众紧急送院时，被证实返魂乏术。

4名伤者包括女死者的兄长方豪传（24岁）、方秀清（26岁），以及依丽莎白利沙（20岁，伊班族）与亨利（27岁、伊班族）。其中死者方秀凤、方豪传及方秀清三兄妹入住该处仅一个月余，便发生不幸事件。（以上人名皆译音）

美里区消防与拯救局局长刘保祥证实，消拯局是在今晚7时28分接获该宗火患的投报后，16名分别来自美里消拯救与罗冰消拯局的拯救人员先后赴灾场。

据知，该座于1980年代竣工的三层楼商业店的楼上单位不但没有防火的隔离系统，且所有单位几乎都是封闭式，以致火患一发不可收拾，瞬间陷入火海。

消拯员前后夹攻灌救，原本在今晚10时一度控制火势，然后就在拯救人员准备熄灭已被烧毁的4个单位火苗时，第五及第六个单位突然又烧起来且非常猛烈，令消拯员又继续投入救灾，直至今晚11时再度控制火势。

角头的单位证实最先起火，而5名死伤者证实都是来自该单位的租户。据知，该单位被业者分隔为7个房间，出租予10名来自内陆居民或外劳。

据悉，当5名死伤者发现单位着火而尝试自门口逃跑不果后，在逃生心切之下，最终选择从窗口跳下。

根据现场目击惨剧的民众透露，当5名青年男女透过楼上窗口求救时，毗邻的某商家拒绝借出床褥，直至现场公众冲入某商家怒骂后，才抬出一张床褥供5人跳下时作为垫住身子之用。

然而，惊慌失措率先从高处跳下的女死者，因此在无床褥垫身的情况下直接从三楼跃下，在脑袋重创下浴血昏迷，较后由公众飞车送院抢救。

砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜、市长俞小珊及卑骚区州议员拿督陈超耀律师在闻知火患消息后，也在今晚10时许前往现场了解。

  • whatsapp-image-2017-01-06-at-21-33-48

    美里闹区惊传发生夺命火灾

    （本报美里6日讯） 美里市区中心秀玲商业中心今晚发生火患，店屋三楼其中一单位3名住户受伤，传闻1女子送院后不治身亡，惟截至截稿时间仍无法得到警方与院方的确认。同时，火场也传出尚有4…
    January 6, 2017
    0 second read
  • ent010701

    TWICE擬告網民性騷擾

    获封为“新国民女团”的韩国女子组合TWICE，近日遭网民留言攻击，对TWICE发布恶意留言，更对其打歌服发布有性骚扰成份的文章，非常猖狂。 TWICE所属的JYP事务所5日于官网发…
    January 6, 2017
    5 second read
  • ent020701

    住同一大廈 一周見3次 安室不倫戀白熱化

    39岁日本流行天后安室奈美惠3年前被爆与56岁音乐制作人西茂弘拍拖，2人日前再被跟拍到一周相约吃饭3次，看似关系匪浅，甚至传出小三疑云。西茂弘否认和安室是交往中的男女朋友，撇清：“…
    January 6, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 顾客向业者寻求画框意见。

    未受行情壞影響 相框店生意額穩定

    （本报美里5日讯）临近年关，相框店保持往年业绩，生意并没有因行情不好而受影响，生意额保持稳定。 …
    January 6, 2017
    0 second read
  • 经济不景气，求神拜佛者一切从简，不再大事烧龙香化元宝，预料农历新年的销量将下降。

    經濟不景馬幣走弱 神料銷量料下降

    （本报美里5日讯）虽说，无论经济好或不好，善信都不会忘记烧香拜佛，然而随着马币走弱，中国制造的香烛料价格高涨，加上经济不景气，求神拜佛者一切从简，不再大事烧龙香化元宝，神料店业者预…
    January 6, 2017
    0 second read
  • 今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣已选定要在这个洋溢着双倍浓情蜜意的节日注册结婚，欲选在当天注册结婚的情侣必须在本月22日前申请注册结婚。

    中華商會：料將掀熱潮 7情侶情人節註冊

    （本报美里5日讯）今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣选定要在这洋溢着浓情蜜意的节日注册结婚，当天预料将会掀起一股注册结婚的热潮。 …
    January 6, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭