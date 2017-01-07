二度蔓延的熊熊烈火，导致现场浓烟滚滚。

（本报美里6日讯）秀玲商业中心今晚发生严重火患，3层店屋楼上6个单位全被烧毁，5名男女从3楼窗口跳下欲逃生时，1名女郎脑袋着地重创不治，另4人身受轻伤。

失火原因仍不明。当火患发生后，现场谣言满天飞，并传有4人葬身火海，包括受困在最先着火的单位内无法逃出生天的1名婴儿、1名中国籍女郎以及1对印尼籍夫妇。

不过截至今晚11时45分，消拯员除了在现场寻获2猫和2狗尸体外，暂时无法证实有人罹难。消拯员将在灾场冷却后，才进入灾场展开地毡式搜查。

不幸在逃生时坠地重创伤亡的女子是名本南华裔混血儿，即现年20岁的方秀凤（人名译音），她是由公众紧急送院时，被证实返魂乏术。

4名伤者包括女死者的兄长方豪传（24岁）、方秀清（26岁），以及依丽莎白利沙（20岁，伊班族）与亨利（27岁、伊班族）。其中死者方秀凤、方豪传及方秀清三兄妹入住该处仅一个月余，便发生不幸事件。（以上人名皆译音）

美里区消防与拯救局局长刘保祥证实，消拯局是在今晚7时28分接获该宗火患的投报后，16名分别来自美里消拯救与罗冰消拯局的拯救人员先后赴灾场。

据知，该座于1980年代竣工的三层楼商业店的楼上单位不但没有防火的隔离系统，且所有单位几乎都是封闭式，以致火患一发不可收拾，瞬间陷入火海。

消拯员前后夹攻灌救，原本在今晚10时一度控制火势，然后就在拯救人员准备熄灭已被烧毁的4个单位火苗时，第五及第六个单位突然又烧起来且非常猛烈，令消拯员又继续投入救灾，直至今晚11时再度控制火势。

角头的单位证实最先起火，而5名死伤者证实都是来自该单位的租户。据知，该单位被业者分隔为7个房间，出租予10名来自内陆居民或外劳。

据悉，当5名死伤者发现单位着火而尝试自门口逃跑不果后，在逃生心切之下，最终选择从窗口跳下。

根据现场目击惨剧的民众透露，当5名青年男女透过楼上窗口求救时，毗邻的某商家拒绝借出床褥，直至现场公众冲入某商家怒骂后，才抬出一张床褥供5人跳下时作为垫住身子之用。

然而，惊慌失措率先从高处跳下的女死者，因此在无床褥垫身的情况下直接从三楼跃下，在脑袋重创下浴血昏迷，较后由公众飞车送院抢救。

砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜、市长俞小珊及卑骚区州议员拿督陈超耀律师在闻知火患消息后，也在今晚10时许前往现场了解。