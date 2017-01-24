美里貿消局派定心丸 春節統製品貨源充足

（本报美里23日讯）贸消局美里分局局长佐阿兹米强调，当局列出的春节统制品货源绝对充足，足以应付春节时期市场需求。

配合春节统制品价格首天开跑日，佐阿兹米今早率领贸消局美里分局的执法人员们前往廉律Emart超市展开检查行动后，向媒体作出上述表示。

他指出，于统制品生效期间将派出数批执法人员以明查暗访的方式前往各大超市与商店以及小贩摊位针对被列入统制价格的商品进行检查，避免市场出现统制品售价高于顶价的情况。

为期12天即今日起至2月3日的春节统制品一共有12项商品被列入价格表内，包括生鸡、标准净鸡（含内脏）、超级净鸡（无内脏）、A、B、C级鸡蛋、中国及印尼进口包菜（除了北京）、中国进口蒜头、白鲳鱼、大白虾、猪腩和五花肉。

至于1公斤袋装津贴食油的供应量，他指出，绝对没有出现任何短缺的现象，市场供应量仍属平稳。

佐阿兹米也促请所有商家及小贩在有效期内必须依照贸消部规定的顶价，且所有统制品标签必须使用粉红色纸张标价，以方便民众与其他商品区别。

违例者将会被罚款1万令吉，或当场罚款不超过5千令吉；违例公司则可被罚款2万令吉，或当场罚款不超过1万令吉。

此外，不遵守统制价指示的商家及小贩，将抵触2011年价格管制及反暴利法令，罪成最高个人可被判罚款10万令吉或监禁3年，或两者兼施，或面对最高5万令吉罚单。违例的公司则将被判罚款最高50万令吉，或接获最高25万令吉的罚单。

与此同时，消费者如果发现商家蓄意调高统制品价格，可向该部投诉，包括拨打热线085-412862向美里贸消局投诉。