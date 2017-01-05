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美海關電腦系統癱瘓

发布于 January 5, 2017


（美国华盛顿4日讯）美国海关与边境保护局的电脑系统周一瘫痪四个小时，导致该国多个机场包括迈阿密国际机场、亚特兰大哈茨菲尔德国际机场、波士顿洛根机场、劳德代尔堡国际机场等出现长长人龙，数以千计的旅客受影响。

美国海关与边境保护局（CBP）发表声明说，1月2日全美多个入境处出现暂时性的“技术干扰”问题，在一些入境处办理手续的时间比平时来得长，并承诺会加快通关速度，同时确保各机场的安全措施维持在最高水平。

电脑系统故障从美东时间2日下午5时持续至晚上9时（新加坡时间3日清晨6时至早上10时）。

由于新年假期刚结束，现在正值客流返程的高峰期，纽约、洛杉矶、迈阿密、波斯顿和亚特兰大等城市的机场均受影响，令数千名被困在人群中、排队等候多时的旅客感到不满。

来自迈阿密的瑞兹发推文，要求当局马上到机场向大家说明情况，因为“一些旅客已等得不耐烦，还大发脾气。”

劳德代尔堡国际机场也通过推特提醒乘客，“在电脑系统恢复运作前，要做好行程受延误的心理准备”。

迈阿密国际机场工作人员接受美国全国广播公司采访时表示，有超过30趟国际航班的乘客受困机场。一名旅客告诉记者，有两个人在排队等候时晕倒。

不少民众也在社交媒体上上载许多照片，显示各个机场大排长龙的情形，一些人甚至试图强行通过移民与关卡处。

美国海关与边境保护局在四小时后以推文宣布，所有机场的电脑系统已恢复正常。该局同时强调，没有迹象显示系统故障为恶意破坏所致。

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