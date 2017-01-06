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美國網紅直播時猝死 網友在線圍觀視而不見

发布于 January 6, 2017
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（美国5日讯）阿肯色州一名26岁的黑人女子在社交网站面子书上做直播时倒地猝死，身边一岁小儿大哭，在线观看的网友竟然无人报警。她的家人事后回看这一悲剧视频后，痛批网友冷血。
凯安娜·赫恩登去年12月28日晚带着小儿子在朋友的公寓做直播。她打开面子书直播页面后，跟着播放的背景音乐对口型哼唱，并回复部分网友的评论，还把摄像头对准正叼着安抚奶嘴、扶着咖啡桌站着的儿子。
不过，赫恩登之后开始流汗。按照她舅舅杰弗里·赫恩登的说法，她在擦拭额头汗珠时，有20名网友在观看直播。七、八分钟后，她晕倒了，手机掉在地上。
赫恩登的母亲芭芭拉·约翰逊说，“小宝宝捡起手机，开始说话和玩耍，我能够听见喘气声，之后就没了”。赫恩登的儿子后来发现妈妈不对劲，开始哭。
杰弗里·赫恩登说，整个过程，观看直播的人数一直在上升，但没有网友报警，也没有网友问赫恩登是否安好，而是让孩子眼睁睁看着母亲死去。“你们怎么能就那么坐着，尤其是在她已经晕倒的情况下”，而且“你们听到孩子在那里哭”。
据悉，数以千计网友实时观看了这段现已被删除的直播视频。将近30分钟后，公寓主人下班回来，发现赫恩登晕倒在地，孩子一直在哭。她的这个朋友关闭了直播，赫恩登被送急救后不治身亡。
赫恩登是两个孩子的母亲，患有甲状腺疾病多年，症状包括心跳加快、体温增加、血压飙升，她曾经因此短暂昏迷，但身边知道她患有这一疾病的人不多。去年感恩节前后，赫恩登因确诊甲状腺癌后接受了手术治疗。

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