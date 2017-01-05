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美國新一屆 國會開幕 瑞安連任眾議長

发布于 January 5, 2017
新一届美国国会当地时间1月3日在美国首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安高票连任众议长。美国前副总统切尼（Dick Cheney）作为议员亲属出席了当天众议院的议事活动，现场见证其女儿丽兹·切尼（Elizabeth Cheney）就任怀俄明州联邦众议员。图中为切尼。
新一届美国国会当地时间1月3日在美国首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安高票连任众议长。美国前副总统切尼（Dick Cheney）作为议员亲属出席了当天众议院的议事活动，现场见证其女儿丽兹·切尼（Elizabeth Cheney）就任怀俄明州联邦众议员。图中为切尼。


（美国华盛顿4日讯）新一届美国国会当地时间3日在首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安（Paul Ryan）高票连任众议长。

瑞安当天在众议院选举中获得239票支持，成功连任议长，加州联邦众议员佩洛西（Nancy Pelosi）获得189票支持，当选少数党领袖。

在参议院，肯塔基州联邦参议员麦康奈尔连任多数党领袖，纽约州联邦参议员舒默开始担任少数党领袖。

新一届参议院有52名共和党议员，46名民主党议员，另外2名无党籍，但与民主党结盟议事。众议院共有241名共和党议员，194名民主党议员。

根据瑞安和麦康奈尔（Mitch McConnell）连日来的表态，新一届国会的重点议程将包括废除奥巴玛医改法案、改革美国税制、放松对环境和金融产业的监管、重振美国基础设施、尽快批准候任总统特朗普对核心内阁成员的任命等。特朗普预计还将向参议院提交最高法院大法官提名人选。

麦康奈尔说，虽然共和党是多数党，但不能“过度伸张”权力，不能变得傲慢自大，如果没有民主党的合作，很多立法成就都将无法达成。瑞安表示将尊重和听取少数党的意见。

舒默则说，民主党希望与特朗普合作，增加美国就业，但如果共和党的政策伤害中产阶级，民主党将竭力阻止。他还批评了特朗普频繁通过社交媒体发表言论的做法，强调美国无法承担一个“twitter总统任期”带来的风险。

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