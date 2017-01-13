美候任國務卿稱 將阻華奪取釣魚島

（美国华盛顿12日综合电）蒂勒森周三在参议院外交关系委员会出席了确认其提名的听证会。在经历约9小时的问询后，主席鲍勃·考克（Bob Corker）表示将支持对蒂勒森的提名。

但蒂勒森在听证会上的言论有可能进一步激怒中国。他表示，中国在南海争议岛礁上建设军事设施的行为“和俄罗斯从乌克兰手上夺取克里米亚的手段类似”。

当被问到是否会对中国采取更加强硬的姿态时，蒂勒森说，“我们将向中国传递清楚的信号，第一，停止建岛；第二，不允许中国接近这些岛屿。”

但这位埃克森美孚的前首席执行官没有详细说明如何实现这一目标。中国已经在这些岛礁上建设了军用飞机跑道并配备了各种武器。

特朗普过渡团队没有立即回应如何阻止中国建设岛礁的提问。

蒂勒森表示，中国在南海的行为“极度危险”，如果北京掌控了这条具有军事和贸易功能的战略要道，将对全球经济造成威胁。

他指责现任美国政府没有对此作出正确的反应。

奥巴玛执政期间美国在南中国海实施了定期海空力量巡航，以确保该区域的自由航行。此举已经惹恼了北京，但美国没有试图进一步阻止中国的建岛行为。

奥巴玛政府试图联合东南亚国家遏制中国在南海区域的领土诉求。但近期美国在该区域的盟友已经纷纷转向与中国合作。

蒂勒森的言论甚至比特朗普声称的对华政策更加强硬——他将中国在南海区域的建岛以及在东海宣布防控识别区称为“非法行动”。

但他在台湾问题上出言谨慎，只是说华盛顿需要确认兑现对台承诺。“我没听说过任何关于改变‘一个中国’政策的计划，”。

蒂勒森说，美国不应该继续相信中国关于朝鲜问题的“空洞承诺”。“中国没有尽全力遏制朝鲜，没有兑现自己的承诺，”蒂勒森说。他表示，对付朝鲜，应该在确保制裁措施得到实施的基础上制订长期计划。