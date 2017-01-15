羅厘車尾綁拖家犬 獲當地警方關注

林梦罗厘车尾拖拉一只家犬事故日前被全球热爱动物人士关注，面子书也不断流传和批评。

（本报美里14日讯）一个全民发动为遭受虐待的动物签名请愿之组织，提出于日前发生在林梦1辆罗厘车尾绑家犬拖拉的事件，已获得当地警方关注及解决。

负责以上事件的负责人梁志翔接受访问表示，他是通过社交网站的全民发动虐待动物请愿组织，将此消息在网络上填写表格，进行签名运动。

梁志翔来自槟城，通常他以热爱动物者关注动物遭受虐待事件，除了通过面子书外，一旦面对严重案件，他们以国际性方式来进行请愿签名运动；至于日前发生在砂拉越林梦的罗厘车尾拖拉家犬案件，已获得超过4千人在网络上签名。

他说，在每一项的请愿签名运动宗旨是不要再让虐待动物事件不断发生，不要一直重复宰杀行为，且每一件案件都有1位发动者负责，筹备签名运动达成目标人数后，就将签名报告电邮给地方政府，要求政府采取调查行动。

针对本月6日发生在林梦1辆罗厘车尾拖一只黑犬的事故，梁志翔决定通过网络发放此消息，并为此事件进行签名运动，他的目的是希望在短时间内要达到5千人的签名，然后将报告传达给林梦警察和大马皇家警察，以及砂州首长。

他指出，如果信件电邮给以上2个政府部门后，就要等有关部门如何回应，因为权力在于政府，如果政府不给予回应，证明了政府不关注虐待动物问题。

日前经过他检测，马来西亚人民有超过一半签名支持停止虐待动物行动，要政府部门介入调查；接近一半是世界各地人士的支持。

梁志翔继称，国际性的网络签名虐待运动主要是让政府知道人民的要求、醒觉和停止宰杀动物行动。

“如果地方政府不采取行动，他们的人民就会产生习惯性宰杀动物行为，成为了“理所当然”的事，日后也将会导致他们去杀害人的不道行为，成了一种恶习！”

他补充，动物与人类一样有生命，被宰杀时同样会挣扎、感觉痛和流血。

国际社交网站全民发动虐待动物请愿组织是获得全国各地认同而设立，因为这人类残忍的手法，任何人可以通过此来为动物伸冤。

他针对林梦事件表示，一个人驾车时是不可能会听不到车尾有动物的叫声，肯定会察觉一些不妥，会感觉到异常。

根据与梁志翔同一个组织的美里女市民表示，林梦案件发生后，她有跟进事件的进展，过后他们联络上该罗厘司机，后者解释说他当时不知道车尾绑住一只犬。

事后，他们也联络上罗厘公司负责人，起初后者说司机不是他们的员工，但过后又指他们会解决此问题。

由于此事件越来闹越大，最后司机向当地警方自首，承认是自家犬，已经伤重死亡，也获得林梦警区主任发布调查此事的消息，这件事才获得全民发动虐待动物请愿组织之一的梁志翔取消签名行动。