羅克強：趁著佳節到來 各族互相道賀增進團結

（本报古晋7日讯）巴都吉当州议员罗克强呼吁各族人民在各族佳节期间互相道贺，以增进国民团结和睦。

他是于今日出席古晋富丽华购物广场2017新年市集推展礼上致辞时，如是指出。

他指出，农历新年是我国华人最注重的传统节日，华人在新春期间开放门户，让各族人民登门拜年。

他表示，一年一度的华人农历新年即将在本月底到来，许多华人已开始购买年货，为农历新年做好准备。

他直言，随着马币贬值，进口年货水涨船高，让中低收入的家庭感到相当大的压力，货比三家是肯定的。

“富丽华商场特别开辟2017农历新年市集，年货应有尽有，无论是高档年货还是价廉物美年货，顾客都可以随意购买。”

他相信，顾客可以在舒适的富丽华2017农历新年市集中，尽情选购各种年货，送礼自用，过一个快乐新年。

惟，他呼吁大家量力而为，购买适量的年货，以免购买过多年货吃不完，造成不必要的浪费。

同时，他也鼓励大家购买食品原料，自己动手制作健康食品，不但省钱，而且可以控制食品品质。

他说，一般上华人家庭都会准备一些清真食品，以便招待穆斯林朋友。因此，清真年货深受华裔顾客欢迎。

鉴于此，他希望，商家及年货市场推出更多清真食品，让各族顾客选购。据悉，富丽华购物广场新年市集共有18个摊位。

此外，在今日推展礼上，主办单位也移交上个月举办汽球展所筹得款项予3个单位，包括唯心乐园、砂防止虐待动物协会以及MAA洗肾中心。