羅克強：對他有信心 阿邦佐繼續 帶領砂前進

人联党巴都吉当区州议员罗克强（左3）出席三哩真光中学为已故首长阿德南所主办的追悼会上进行默哀仪式，左起为该校董事长郑莲莲及校友会主席张悦东。

（本报古晋17日讯）人联党巴都吉当区州议员罗克强相信新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里也会与已故首长阿德南一样，带领砂州继续前进。

他指出，每个人都有不一样的领导方式，阿德南有他的领导方式，阿邦佐哈里也有其不同的领导方式，但可以肯定的是，后者将会延续已故阿德南在位时所建立下的良好基础去施政。

罗克强今早出席三哩真光中校所主办的一项已故阿德南追悼会受访时，如是指出。

他说，我们不能要求每个人的做法都一样，但更重要的是在砂州我们拥有许多很好的领袖，他们都有能力领导砂州，且大家都能和气团结一致，否则对砂州是没有好处的。

“我们砂州人民懂得团结的重要性，所以我们可以看到土保党能很快选出接班人，且决定后大家都能一致给予支持。”

针对接下来的州内阁改组及对该党主席拿督沈桂贤与副首长职的期盼一事，罗克强坦言他自己不敢有什么期盼，因为他只是一个小领袖，但他有信心砂州往后的日子在新任首长及州元首泰益玛目的领军下，任何决定都不会错。

而他本身也会做好巴都吉当区州议员的角色，照顾好当地人民的福祉，尽力协助阿邦佐哈里。