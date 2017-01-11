罰款達逾8萬 州內商家749宗違規

亚历山大（左2起）在拿督史丹利（右3）的见证下，移交取权予阿兹米。

（本报美里10日讯）砂贸消局局长拿督史丹利陈指出，执法人员在2016年所采取的多次的行动中，发现州内商家违规案件共有749宗，而被虏获的物品总值逾2千302万令吉，开出了8万1千500令吉的罚款。

他进一步指出，在1月1日至12月31日之间，州内执法人员在全州总共展开多次的检查行动，当中的违规商家分别抵触称量与衡量法令、价格控制法令、供应控制法令、商品说明法令、租购法令、版权法令、直销法和反传销法令、反暴利法令及消费者保护法令。

他说，在2016年1月初至12月为止，砂贸消局共对7万9千360商家进行突检行动，其中包括在城市共5万9千644商家，而郊区则共有1万9千716个商家。

在多次的突检行动中，砂贸消部成功揭发749宗违规案件，起获的物品总值逾2千302万令吉，对违规商家开出了共8万1千500令吉的罚款。

此外，他说，在749宗违规案件中，共有357起抵触价格控制及反暴利法令案件，起获逾5万4千557令吉的物品，开出共4万4千500令吉罚单；34起抵触供应控制法令案件，起获逾2千263万2千804令吉的物品；6起租购法令案件，开出共800令吉罚单；124宗抵触商品说明法令，起获逾21万9253令吉的物品，开出共6千800令吉罚单。

在203宗抵触称量与衡量法令案件中，贸消部起获逾6万9千146令吉的物品，开出共2万7千250令吉罚单；7宗抵触版权法令，起获逾4万2千351令吉的物品；18宗抵触消费者保护法令案件，起获逾7千893令吉的物品，开出共2千零50令吉的罚单。

他透露，美里贸消部在2016年成功揭发72宗违规案件，其中包括23宗抵触价格控制及反暴利法令、14宗抵触商品说明法令、32起称量与衡量法令案件及3宗抵触消费者保护法令。