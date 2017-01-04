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總人數1350人 公中招生達標

发布于 January 4, 2017


（本报诗巫3日讯）诗巫公教中学校长郑文牍表示，因为该校的设备齐全的课室空间有限，今年的目标是招收200位新生，所以该校今年有202位新生，可以说是达成招生目标。初一新生今天开学日正进行入学考试，之后将按程度进行分班。
他说，该校在2016年的新生是242位，减少了40位新生，但是总数来说还是增加了。目前该校的总人数是1千350人。
他表示，该校A栋新校舍有31间设备齐全的课室；B栋楼则只有4间课室，全校总共有35间课室。
郑文牍表示，家长因为认同该校的办学方针，才会将孩子送进该校就读。公教中学所提供的就学机会，可以帮助孩子成长。
他说，该校在2017年将在教育上作出改变，新课程不但注重学术，更重要的是教导学生们在毕业后对现实社会的关心。从初中开始的新课程，包括生命教育、体验课程，让学生们将来可以与世界接轨。学生也可以从中认识自己、社会、国家，不只读书，也培养了正确的社会观及国际观。
他说，教育需要校方与家长紧密配合，家长如果另有一套，那么就很难达到最好效果。为了更好与家长沟通，该校在“微信”设立公教中学关注号群组，家长只要去办公室扫描，即可加入，从中知道该校的重要资讯与事件，群组名为“诗巫_公教中学”，ID为“chssibu1960”。另外，该校办公室也有“四维码”供家长扫描，校方将在其中发布官方资讯，与家长保持最佳的互动。

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